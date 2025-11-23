La Federación Canaria de Judo presume de galardón

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:58 Comenta Compartir

La Federación Canaria de judo fue premiada como la Mejor del 2025 en labores de Gestión Deportiva por parte de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados.

El reconocimiento se llevó a cabo en una gala celebrada en la sede del Comité Olímpico Español, en el Auditorio Pabellón Goyeneche, y fue el director técnico de la Federación Canaria, Alejandro Doblado, el encargado de recibir un reconocimiento que sirve para poner en valor el gran trabajo de todos los estamentos del judo en Canarias; entrenadores, deportistas, clubes, federaciones y árbitros.

El trofeo Francisco Valcarcel a la Mejor Federación de España 2025 es fruto de la estrecha colaboración entre el órgano federativo nacional y la federación autonómica en los últimos años en lo tocante a la organización y acogida de grandes eventos nacionales e internacionales

«Es difícil explicar el sentimiento de orgullo al recibir el premio en nombre del gran esfuerzo en equipo que se hace en la Federación. Fue una noche memorable y el desarrollo de la gala fue espectacular. Salí con una sonrisa de oreja a oreja y una sensación de satisfacción indescriptible», explicó Alejandro Doblado, director deportivo de la Federación Canaria.

El representante del estamento canario reveló que la figura de Antonio Coruña, presidente del estamento federativo regional, estuvo muy presente entre los asistentes: «Todo el mundo me preguntó por Antonio, que no pudo asistir a la gala, y le trasladé las impresiones positivas de la noche y lo mucho que lo echaron en falta en el acto».

El próximo desafío en el que está trabajando a destajo la Federación Canaria es el Europeo de la categoría cadete que acogerá el Gran Canaria Arena en mayo del próximo año.