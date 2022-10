La expo de Damaso Rodríguez en Arona, un canto a la lucha

El vicepresidente electo de la Federación Canaria de Lucha, experiodista y expresidente de club, Dámaso Rodríguez, tiene hasta el día 30 del presente mes, una exposición de lucha canaria llamada Arte y Querencia, que es una oda al vernáculo deporte y que se puede visitar en la Casa de la Bodega del municipio tinerfeño de Arona.

En ella se recoge toda su colección privada en los diferentes ámbitos que Dámaso Rodríguez lleva atesorando desde joven y que tiene carácter multidisciplinar. En primer lugar, podemos ver toda una extensa colección de cuadros relacionados con la lucha canaria, así como algunas esculturas que posee y donde se aprecia la plástica que puede llegar a tener la lucha. Autores como José Peraza, Leandra Estévez, Juan Martín, Heriberto Tapia Carlo Forte, Mina Gorrín, Manuel Encinoso, José Manuel Pérez, Pepe Monzón, Julio Padrón, Lola del Castillo, Ariam Pérez, Fernando Mena o Sergio Lineres, son algunos de los artistas representados.

Además, tiene la mejor y más completa biblioteca de lucha canaria que existe, pues en su poder están todos los libros que se han publicado, sin excepción. Como pieza estelar tiene el primer reglamento que conocemos por escrito de 1872 en Matanza (Cuba). Junto a esta obra, aparecen algunas revistas de antaño, entre las que destaca la de 1912 de Canarias Turista, dedicado en monográfico a la lucha canaria y de donde todo el archipiélago ha sacado las copias de los luchadores de hace 110 años.

Junto a estas obras de arte y piezas únicas, podemos ver otros objetos relacionados como llaveros, los cromos o estampas de los luchadores en diferentes formatos, medallas, pegatinas y algunas camisas de brega de los clubes sureños de la isla. Como del Chijafe, Chimbesque e I, gara.

Sobre los motivos de la exposición, declaraba que «para mí, de siempre, el tema de los archivos, libros y el arte de la lucha canaria me ha preocupado y es algo que me gusta e intento que se pueda ver desde otros ángulos. Desde 1987 me he ido haciendo con una colección de cuadros y otras obras de arte hasta la actualidad. Lo importante es visibilizar nuestro deporte y que hay más ámbitos para contemplarlo».

También comentaba como anécdota que «han venido extranjeros a verla y que me han preguntado si todavía se practica la lucha canaria».