Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

4 fotos

Espectáculo en el Blume Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

San Bartolmé de Tirajana

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:02

Modo oscuro

El 63ª Blume Gran Canaria sigue quemando etapas y recorriendo varios de los municipios de Gran Canaria con sesiones de gimnasia de alto nivel, como la que se llevó a cabo en el CC Yumbo, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, con la participación de más de 450 deportistas de países como España, Alemania, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia y Suiza.

Espectáculo en el Blume Gran Canaria
Espectáculo en el Blume Gran Canaria
Espectáculo en el Blume Gran Canaria
Espectáculo en el Blume Gran Canaria
Espectáculo en el Blume Gran Canaria
Espectáculo en el Blume Gran Canaria
Espectáculo en el Blume Gran Canaria
Espectáculo en el Blume Gran Canaria

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 Dónde saborear Gran Canaria, según la empresaria Pilar López
  3. 3 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  4. 4 El Cabildo inicia un proceso de desahucio de okupas en las naves de Los Corralillos
  5. 5 Los autónomos salen a la calle: «No tenemos ni el lujo de ponernos enfermos»
  6. 6 Quién es quién en Canarias 2025
  7. 7 El espectáculo deportivo del pickleball finaliza en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Cuatro fallecidos en un cayuco que se quedó sin agua ni comida a 30 km al sur de El Hierro
  9. 9 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
  10. 10 El alcalde de Santa Brígida cesa al edil de Obras tras una denuncia del PP por una venta de material municipal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Espectáculo en el Blume Gran Canaria

Espectáculo en el Blume Gran Canaria