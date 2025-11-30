Espectáculo en el Blume Gran Canaria

CANARIAS7 San Bartolmé de Tirajana Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:02 | Actualizado 21:12h. Modo oscuro Compartir

El 63ª Blume Gran Canaria sigue quemando etapas y recorriendo varios de los municipios de Gran Canaria con sesiones de gimnasia de alto nivel, como la que se llevó a cabo en el CC Yumbo, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, con la participación de más de 450 deportistas de países como España, Alemania, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia y Suiza.

