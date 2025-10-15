Emoción total en Gáldar: el Frontón King se estrena con olas perfectas Los más jóvenes inauguran este año un formato tipo 'gran final' a la que han llegado los 48 mejores del mundo

CANARIAS7 Gáldar Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:36 Comenta Compartir

El Gran Canaria Frontón King 2025 ha comenzado este miércoles en Gáldar con una jornada espectacular, marcada por condiciones casi perfectas, un ambiente vibrante y la emoción propia del evento que pone punto final a la temporada mundial del IBC Bodyboarding World Tour.

El mar ofreció desde primera hora el escenario soñado para los riders: mareas favorables, olas limpias, tanto de izquierda como de derecha, con un tamaño ideal —de entre dos y tres metros— y con rampas y tubos profundos para ambos lados que permitieron maniobras impresionantes. Todo ello bajo un cielo azul y sin apenas viento, un arranque inmejorable para la cita más esperada del circuito.

Desde antes del amanecer, los participantes se concentraron para el check-in matutino, y a partir de las ocho de la mañana comenzaron las primeras mangas con el público ya abarrotando las gradas naturales de El Frontón.

Como última prueba del calendario internacional, el Frontón King decidirá los títulos mundiales en las categorías Men y Junior, confirmando una vez más su papel como escenario clave del bodyboard global.

En el caso de la categoría Junior - encargada de abrir la jornada- hoy se han celebrado las dos primeras rondas, en las que ya han caído eliminados algunos atletas, y avanzan con paso firme riders como el francés Louka Zaninotto -ganador del primer evento del año y una de las grandes promesas del circuito- que ha conseguido la mejor sumatoria del día en su categoría -14,75- o la delegación chilena, con grandísimas actuaciones de Mikelle Arriaga y Cristóbal Tobar. Este último ha obtenido la nota más alta de ambas categorías en una ola: un 9,5 para un tubo de derecha profundo y complicado que ha completado con un rolo a la salida.

Cabe recordar que este año, por primera vez, se han celebrado pruebas clasificatorias en cada continente: América, Europa, África y Oceanía, y los 48 mejores han llegado a Gáldar para competir en una gran final por el título mundial. Este formato garantiza una representación verdaderamente global y refuerza el objetivo del circuito IBC de promover el crecimiento del bodyboard juvenil y brindar oportunidades reales de desarrollo a los nuevos talentos.

Categoría absoluta

En la categoría absoluta, se ha celebrado la primera ronda -en la que todavía no entran los 16 primeros del ranking, que se incorporan a partir de la cuarta- y en ella han brillado especialmente el rider francés Robin Legros, quien pasa con la mejor nota del día, 17,25 puntos, gracias a una actuación innovadora y radical, y el local William Luján -natural de Sardina (Gáldar), que le sigue con 15.85 puntos. Luján, primer ganador del mundial de junior en El Frontón en 2017, es siempre uno de los favoritos gracias a su profundo conocimiento de esta ola.

Entre las curiosidades de esta edición destaca la presencia del australiano Stieve Mackenzie, una de las leyendas de los inicios del bodyboard, de 53 años y ya retirado, que ha decidido volver al agua para acompañar a su hijo Ossian, de solo 15.

El joven se ha ganado su plaza en esta gran final tras imponerse en las pruebas clasificatorias celebradas en su país, y convenció a su padre —su maestro y referente en el deporte— para que viajara con él a Gran Canaria y se animara también a competir en la categoría absoluta.

El debut no pudo ser mejor: Stieve Mackenzie se clasificó primero en su manga y Ossian, segundo, logrando ambos avanzar de ronda. «Vengo con la aspiración de coger un par de olas buenas en un lugar único como este, donde no tuve la oportunidad de competir en mi época, pero sobre todo, para acompañar a mi hijo», confesó el veterano al salir del agua, visiblemente satisfecho.

Para mañana, las previsiones apuntan a condiciones muy similares a las de hoy, con mar limpio, viento suave y olas que volverán a ofrecer un gran espectáculo en El Frontón, donde cabe recordar que hasta seis aspirantes se juegan el título mundial en la categoría absoluta :Uri Valadão, Armide Soliveres, Pierre-Louis Costes, Tristan Roberts, Badr Eddine y Gabriel Braga.

Gran Canaria Frontón King 2025, organizado por Epic Events, está promovido por el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, Turismo de Gran Canaria y la Consejería de Presidencia, con la colaboración del Ayuntamiento de Gáldar, Citroen, BeGreen, Corona, Munchitos, Bluetti, RedBull, Ozeano, Grupo Félix Santiago Melián, Link Store, Fitness Park, Our Style Canarias y Loype Eventos.

Temas

Gáldar