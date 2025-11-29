Semifinales del torneo de pickleball: emoción a raudales con las palas

Imagen de uno de los partidos disputados en la avenida de la Playa de Las Canteras.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:39 | Actualizado 21:47h. Comenta Compartir

El idílico Paseo de Las Canteras, lugar en el que se ubica la pista central del Gran Canaria Open 2025, vivió este sábado una jornada del mejor pickleball de Europa. El circuito nacional de Pickleball de la RFET disputa estos días su sexta y última parada de la temporada. En esta jornada se jugaron las diez semifinales. Y la emoción se alió con el espectáculo para que la afición presente vibrara.

Individual femenino

Tras salir victoriosa en el Barcelona Open, la venezolana Raquel Amaro vuelve a entrar en la final en el Gran Canaria Open tras vencer a la almeriense María Pintor por 17/21 y 15/21. Un enfrentamiento que ya se había vivido en fase de grupos, donde Raquel Amaro también consiguió la victoria. Sabrina Méndez confirmó los pronósticos. La madrileña es la número 1 del ranking y no para de demostrarlo. Una nueva final para ella tras vencer a Alicia García en las semifinales (21/14 y 21/17), un partido muy serio de Sabrina que en el primer juego no ha dado opción a la toledana en ningún momento. El segundo, más apretado, también ha caído del lado de la madrileña.

Individual masculino

Se jugaba en Canarias una semifinal inédita en PickleProTour que enfrentaba a Alberto Horcajuelo contra Dennis Uspensky. El madrileño medía la capacidad de juego del americano en busca de la final del último torneo de la temporada. En un partido competidísmo y un resultado de (7-21 / 22-21 / 19-21) Horcajuelo peleará este domingo por su primer título en el circuito nacional.

Dobles femenino

De su debut como pareja en Pickle Pro Tour se esperaban muchas cosas y las han cumplido con creces, Clara Contis y Rocío Cardo han sellado el pase a la gran final tras vencer en un partido igualadísimo a Alicia García y Celia Millón (21/18 - 22-21).

Dobles masculino

Los números 2 del ranking Dobles Masculino se han llevado la victoria ante Ignasi de Rueda y Sergi Ventura (16/21 - 14/21). Un partido muy disputado que se ha decidido por pequeños detalles. Jesús y David consiguen así el pase a su quinta final juntos, en la que buscarán su tercer título tras los cosechados en Málaga y Móstoles.

Dobles mixto

El acento internacional del Gran Canaria Open 2025 lo ha puesto la primera semifinal del Dobles Mixto, con tres de los cuatro jugadores extranjeros. Los estadounidenses Dennis Uspensky y Amanda Rosati se han impuesto en 3 juegos (19/21 - 21/15 - 21/13) a la venezolana Raquel Amaro y al español 'Mike' López.

Hasta tres finales disputará Sabrina Méndez (individual femenino, dobles femenino y dobles mixto).

Por su parte, Jesús García comparecerá en dos. El murciano luchará por la medalla de oro en Dobles Masculino y Dobles Mixto, donde han vencido a Héctor Sánchez y Viktoria Kanichova (21/13 - 21/14).

Ampliar Cober