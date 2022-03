Emilín I y su ejemplo de dedicación

Desde finales de la década de los cincuenta del siglo pasado hasta la de los ochenta, hubo un luchador, Emilio Monzón Monzón, Emilín I, o ahora Maestro Emilio, como también le suelen llamar, que se dedicó en cuerpo y alma al Adargoma, al igual que sus hijos, Javi Monzón, actual mandador del Saladar de Jandía y el ya retirado Emilín II.

De los 30 años que estuvo activo como luchador y solo salió del club de San José en 1968 con Santiago Ojeda, para recalar y ayudar a hacer campeón a Los Guanches de Arucas, donde tuvo grandes éxitos en esa temporada que pasó con el club norteño.

En la actualidad sus problemas de movilidad le impiden estar por los terreros, pero , hasta al menos la pasada semana, era un hombre activo en redes sociales, mostrando su sapiencia y muchos años de vivencias luchísticas.

Para conocer un poco más a Maestro Emilio o Emilín I, hay que acudir a su casa de Vegueta donde vive con su esposa, Herminia, que al final también medió para contar algunas cosas interesantes.

Menos esa temporada en Arucas, pasó toda su vida deportiva ligado al Adargoma. «Mi primera ficha fue del año 58. En esa época trabajaba en el mercado de Vegueta y era un lugar de paso de toda la gente relacionada con la lucha canaria. Don Juan Mujica, uno de los fundadores del Adargoma, estaba siempre por allí y así aparecían por la Plaza para hablar con él, ya sea el Faro, Araña y otros muchos luchadores. Don Juan Mujica era una figura reconocida de la lucha, aunque nunca fue luchador. Yo trabajaba en una carnicería con un pariente y veía a muchos luchadores».

Tras diez años en el club, la marcha de Santiago Ojeda a Los Guanches de Arucas también lo arrastró a él. «En 1968 fui a Los Guanches y después de un año regresé al Adargoma. Me retiré en los años ochenta, aunque seguí algún tiempo más como mandador y seleccionador».

Su esposa media en la conversación. «Él se retiró a los 44 años, así que saque las cuentas y ahora, a él que le gusta mucho la lucha, le sigue explicando y enseñando al nieto».

Fue un hombre complicado de tumbar en un tiempo con grandes puntales. «La categoría que me dieron era de puntal B, ya que eso no existía. La gente ya sabía la categoría de cada luchador por lo que hacía en el terrero».

Recuerdos

Recuerda con cariño su luchada de juvenil en Tenerife con la selección. «Para mí, cuando fui a Tenerife a luchar, fueron momentos buenos. Ver como poco a poco iba creciendo de la parte baja de la lista y como iba subiendo».

Sobre instantes agradables, seguía recordando con cierta emoción. «Una de las luchas que más me dio alegrías fue una con Abel Cárdenes, que era invencible, y con el Rumbo tenía un gran equipo. Cárdenes era un hombre que, si cinco quedaba, cinco tiraba y si quedaban ocho, ocho tiraba. Muy pocas veces cayó, estaba en el Rumbo después al Maninidra el equipo de Gáldar y el Vencedor. Aunque ya empezaba a decaer, era un puntal terrible y muy poca gente lo pudo tirar y se retiró en esa época».

De los campeonatos que guarda con más cariño, el que más recuerda era el de juveniles con la selección de las Gran Canaria contra Tenerife y el Hierro. «Ellos con Chaval III y Barbuzano y en Gran Canaria yo era uno de los puntales».

Sobre su paso un año por Los Guanches, añade: «Cuando voy a Los Guanches, era una selección y yo estaba en mi apogeo. Don Juan Falcón era un mecenas e hizo un gran equipo y cuando había luchas, los mejores estaban allí».

Así se definía en el terrero. «Mi maña preferida era el traspiés y siempre me recuerdan la foto cuando estaba en Los Guanches en el terrero de Arucas y se lo hice a Miguel».

Tiene muy claro una de las grandes dificultades del club de San José. «El Adargoma tenía el problema que sacaba un hombre, el que vino después de Santiago fue el Pollo de Valleseco, pero después terminaba marchándose. El club tenía buena gente mediana, pero siempre sacaba alguno bueno para puntal, por ejemplo, Abel Cárdenes, El Palmero estuvo aquí cuando vino a Las Palmas o el Pollo de Doramas. El enemigo más grande del Adargoma, era uno mismo, porque cuando mejor estaba se iba para otro equipo y luchaba en contra».

Su etapa en Los Guanches fue de mucha actividad: «Cuando estuve en Los Guanches, apenas hicimos dos luchadas contra el Adargoma y en esa época hice 68 luchas en el año y las tengo por ahí. Fue una temporada donde Los Guanches se movieron bastante por todos los lugares. Al siguiente, cuando no fiché, intentaron convencerme, pero yo tenía decidido regresar».

Fábrica de grandes figuras

El club de sus amores no podía aguantar mucho los buenos puntales. «El Adargoma tenía eso, que sacaba luchadores. En la época de Mujica por sus manos pasaron mucha de las grandes figuras, ya que los preparaba. Era un hombre muy reconocido a pesar de no haber luchado».

Y pondera: «Imaginen que esos grandes luchadores no se hubieran marchado, el equipo que hubieran formado en mi época, Abel Cárdenes, Santiago Ojeda o el último Segundo Lorenzo, aunque no terminó de arrancar porque creo que se fue antes. Cuando yo empecé estaban preparando al Pollo de Máguez. De los grandes luchadores, pocos no se fueron, como, Manolín o Florencio Méndez, Pollo de la Plaza I, ya que el Rumbo le daba trabajo a la gente como a Hermenegildo o Camurrita. El Adargoma preparaba luchadores, pero cuando llegaban arriba, les ofrecían trabajos y demás y claro, se iban y de nuevo a preparar otro puntal».

La lucha en la actualidad, la percibe de otra manera: «Lo que veo es que los luchadores en la actualidad luchan para no caer y en mi época se luchaba para derribar. Eso era triunfar, ahora se busca alguien más encontrado para el puntal del otro equipo».

Los veteranos luchadores dicen que se ve menos mañas que antes, que la fuerza prima sobre la técnica. «Yo creo que hoy también se ve todo tipo de luchas, lo que pasa es como te dije, prima el no caer y veo muchas separadas, mucho echarse fuera, mucho mirar para el reloj, el intentar eliminar al rival de otra manera».

Para los que empiezan, tiene claro el consejo que daría: «Que luchen, que la lucha es bonita si se lucha. Cuando no se hace, es triste y lo que no me gusta es que todavía hay gente que le parece bien. En mi época la idea era tumbar al contario, ahora no».

Sigue la saga

Sus hijos han sido buenos luchadores y mandadores. «Emilín está ahora alejado de la lucha y Javi -el mandador del Saladar de Jandía- está entre los mejores mandadores y ahí lo tienes sacando gente. Este año tenía un equipo que para muchos no contaba y ahí lo ves, arriba en la clasificación. En las manos de Javi, la gente le responde y como luchador, tiro a casi todo el mundo».

En eso llega su señora e interviene en la charla. «Mi marido ha ayudado a mucha gente, dando información y material a quien se lo pidiera y ahí está mi hijo Javi que con 50 años no lo deja».

La luchada de la selección juvenil de Gran Canaria está en su corazón y la tiene siempre presente. «El momento grande fue el campeonato juvenil con Tenerife con Chaval III y le ganamos las dos luchas, aquí y en Tenerife. Yo aceptaba todos los desafíos, aunque no todo el mundo lo hacía. Para haber sido alguien con más triunfos en la lucha, debía haber seguido en Los Guanches, ya que era un equipo que se hizo para ganar y los mejores luchadores que salían los acaparaba».

Los momentos malos también los expresa. «El instante más triste fue cuando me fui del Adargoma. Se va Santiago Ojeda y después me fui yo. Lo peor fue que no me dejaron entrenar con el equipo, porque había fichado en Los Guanches».

Su señora interviene: « Iban a retirar el equipo porque se fue Santiago Ojeda y mi marido se quedaba sin luchar. Santiago Ojeda le convenció para que se fuera a los Guanches, pero después sí salió el Adargoma y al irse mi marido a los Guanches, con las lágrimas en los ojos, y no le dejaron entrar en el campo del Adargoma a entrenar. Esa fue la tristeza más grande de mi marido, llorando como un niño, a él no le dejaron entrar a entrenar, pero sí a Santiago Ojeda. A pesar de ello, a los 10 meses volvió».