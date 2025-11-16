El CV Emalsa Gran Canaria hace los deberes (3-0) Las grancanarias suman tres puntos de oro ante el Alcobendas en un partido que dominó desde el inicio escudado por un saque al límite que limitó las opciones de su rival

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:37 Comenta Compartir

Triunfo sólido del CV Emalsa Gran Canaria. El conjunto grancanario sumó tres puntos de oro (3-0) ante un FEEL Alcobendas que sufrió en recepción el saque al límite de las grancanarias, justo los que les pidió su entrenador, Juan Diego García, en la previa del encuentro.

Contó el Olímpico con la suma coral de todas sus guerreras. Un dato que refuerza las aspiraciones de un conjunto grancanario que escala en la tabla clasificatoria y refuerza su candidatura a colarse entre los puestos de Copa.

Las visitantes dieron primero, y por triplicado (0-3), ante un Emalsa algo timorato en recepción (5-5). Una vez centradas en recepción, el conjunto grancanario comenzó la remontada, aprovechando el potente saque de Saray Manzano (7-6). Sin embargo, Alcobendas aguantaba de momento el tipo, forzando desde la línea de saque (12-10).

Tras un 3-1 de parcial, el Olímpico, ya con el músculo caliente, obligó a parar el partido al técnico visitante (15-11). Con el viento a favor, el Emalsa tomó definitivamente el mando. Y con Manzano, una vez más, al saque estiró la ventaja (18-12) y nuevo tiempo muerto de las visitantes.

Aunque mejoró Alcobendas tras la parada técnica, la escuadra grancanaria supo mantener el pulso para sumar el primer parcial (25-20).

Las amarillas comenzaron mejor el segundo acto (3-1) en otro inicio, sin embargo, igualado (5-5).

Con Corelli al saque, el Olímpico tomó de nuevo distancia (8-6, 11-9). Reaccionó sin embargo forzando desde la línea de saque Alcobendas para igualar las fuerzas en un duelo, de momento, sin dueño claro (14-14).

Corelli, una vez más, volvió adelantar a las amarillas desde la línea del saque (17-14), obligando a parar por primera vez el partido al técnico visitante, Luciano Pérez. Y fue a más el Olímpico, que este vez con el potente saque de Manzano tomó definitivamente el mando (21-16). Se resistió sin embargo Alcobendas (23-21), pero su reacción llegaría tarde (25-21).

Con un parcial 5-2, el Olímpico metió la directa hacia el 3-0, ante un Alcobendas que ahora sufría mucho más en recepción (8-2 y tiempo muerto solicitado por el grupo visitante). Con el viento a favor, el Emalsa se sintió muy cómodo y se lanzó hacia la victoria (12-5).

Le dio responsabilidad entonces Juan Diego a la joven Alejandra Pavón al saque. Y la colocadora le respondió con tres puntos con su saque que distanció aún más a las amarillas (16-8).

Ni así se rindió un Alcobendas que comenzó a recortar terreno gracias a un saque al límite (17-13), pero no se dejó remontar un Emalsa muy sobrio este domingo y que suma tres puntos de oro en sus aspiraciones por ocupar puesto de Copa, el primer gran objetivo de la temporada en la Liga Iberdrola (25-16).

Ficha Técnica

CV Emalsa Gran Canaria (3): Marina Sherer (4), Saray Manzano (5), Laura Suárez (15), Petra Indrova (4), Katherine Corelli (13), Margaret Brown (8) -inicial-, Beliy Meñana (líbero), Maida (3), Blanca Arcos, Alejandra Pavón.

Entrenador: Juan Diego García.

FEEL Alcobendas (0): Candela López (5), Tatiana Vera, Juliana Ocaña (14), Teresa Morgana (12), Thuany Bardin (5) -inicial-, Sofía Renedo (líbero) y Sofía Ferrer (8).

Entrenador: Luciano Pérez

Parciales: 25-20 (23 minutos); 25-21 (25 min.) y 25-16 (23 min.).

Árbitros: Antonio Tirado y Juan Antonio Erce. Comité canario.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Iberdrola 2025-26 disputado este domingo en el Pabellón El Batán. 200 espectadores.

Temas

Voleibol