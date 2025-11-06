Doble plata para Rumen Caraballo en Grecia

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:13 Comenta Compartir

El grancanario Rumen Caraballo, toda un autoridad en el jiu jitsu, el grappling y las MMA, sigue aumentado su leyenda. A su palmarés kilométrico, campeón de Canarias, España y Europa con presencias en Italia, Alemania, Bélgica, Inglaterra o Portugal, incluyendo el salto oceánico a Estados Unido, suma ahora la doble plata lograda días atrás en el Mundial de Veteranos de grappling celebrado en Grecia y al que acudió con España.

«Fue increíble vivir esta experiencia ya camino de mis 50 años y mi emoción es enorme. Todo recompensó mi esfuerzo y trabajo», declaró feliz ya de vuelta a casa y agradecido a los apoyos recibidos, en especial del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.