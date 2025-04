Disciplina Deportiva decide este jueves el Caso Aridane

Pedro Reyes Mogán Martes, 22 de abril 2025, 12:19 Comenta Compartir

Este próximo jueves 24 de abril, se reúne el Comité Canario de Disciplina Deportiva, el máximo organismo jurídico deportivo de Canarias, donde se espera que aborde en su sesión el llamado Caso Aridane, uno de los más mediáticos de la temporada y que afecta al vernáculo deporte.

El equipo de La Palma tras, vencer al Almogarén en la fase regular, recibía la reclamación de los de Valsequillo por haber alineado un destacado en la luchada, que había comenzado la temporada en Primera Categoría, bajó a Segunda y volvió a subir a Primera nuevamente, según aduce en sus argumentos el conjunto grancanario.

Por su parte, el Aridane expone que no es así, ya que el luchador, solo ha tenido ficha en Segunda desde principio de temporada y después subió a Primera. Aportan para ello, un certificado de la federación insular palmera, cuya copia han subido a sus redes sociales.

El Almogarén perdía en primera y segunda instancia ante el Comité de Disciplina de la Federación Canaria y después ante Apelación con posterioridad, que le negaban la razón en función a la documentación que poseían.

No se desanimaron los de las medianías en sus argumentos, a pesar de las dos resoluciones en contra, y para esta tercera opción, han aportado nueva documentación para demostrar que sus razonamientos son los correctos y que están en contradicción con los que hizo llegar el equipo del Valle.

Ahora deberá ser el máximo órgano jurídico deportivo de Canarias el que dé la razón a uno u otro club. Si se la conceden al Aridane, todo quedará como está a fecha de hoy, no habría variaciones en la clasificación, pero si es al Almogarén, estos ganarían la luchada por 12-0, por lo que sumarían tres puntos más, que pueden ser claves para esa cuarta plaza y entrar en el play off cuando restan seis jornadas para finalizar la fase regular. Al Aridane por su parte se le restarían cuatro puntos por lo que perdería la primera plaza del grupo en beneficio del Candelaria de Mirca.

El conjunto celeste confía que para esta su tercera reclamación, la nueva documentación oficial que acompaña, le conceda los puntos. Solo los integrantes del Comité Canario de Disciplina Deportiva tienen la palabra y la decisión, si los nuevos argumentos y pruebas, que no tuvieron los anteriores comités, son o no suficientes para cambiar el sentido de la resolución final, por la vía deportiva.

El dictamen debería estar antes que finalice la primera fase, el 1 de junio, para que no haya problemas a la hora de confirmar los emparejamientos de los play off y que no se pudiera paralizar la máxima competición canaria de lucha, en caso, por ejemplo, que hubiera alguna petición en ese sentido, hasta que se resuelva, por el perjuicio que pudiera ocasionar.

Temas

Lucha canaria