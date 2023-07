Diop llama a las puertas de la selección con otro título nacional lleno de poderío

Makthar Diop, Yagui, revalidó recientemente en Melilla su condición de campeón de España absoluto en la modalidad de 86 kilogramos. El pupilo de Israel Valdivia lo hizo, además, con un registro particularmente llamativo y nada convencional: sus tres peleas las ganó por ko técnico.

Esta demostración de superioridad a escala estatal confirma que, a sus 24 años, Yagui está a tiempo de conseguir todo lo que se proponga dentro del ring. «Se entrena con humildad y sacrificio y no ha parado de crecer en ningún momento desde que hace cuatro años empezó en nuestro gimnasio. Sin duda es una de las referencias de todo el país, pero parece que las puertas de la selección no se le abren. Ha estado concentrado anteriormente, pero sin haber intervenido en ningún torneo o competición oficial. Y considero que esta situación no hace justicia a sus méritos, a sus logros, a todo lo que viene demostrando», argumenta Valdivia sobre el púgil africano que, desde los seis meses de vida, reside en Gran Canaria.

El experimentado entrenador desvela que, incluso, se ha dirigido personalmente al presidente de la Fededación Española, así como al seleccionador, para rogarles «una oportunidad» para Yagui, «convencido» de que si se la dan justificará todas las expectativas. «Confío en que pronto se valore y recompense todo lo que está haciendo porque todos los críticos que han visto sus peleas coinciden en colocarlo entre los mejores de Europa. Ya se le empieza a quedar pequeño lo que está haciendo y necesita que se le brinden retos mayores. Se lo ha ganado a pulso como pocos y ojalá que dentro de poco se cumpla su sueño que, además, sería la recompensa a todo lo que ha demostrado tanto en Canarias como fuera de las islas», insiste.

Estas demandas son apoyadas por los entes federativos isleños, que han vivido en primera línea el auge de un púgil centrado en su rutina´y sin que esta problemática le desvíe la atención. Es otro de sus rasgos el de poner toda su atención en superarse a diario.

Así se explica que Yagui ya sea bicampeón estatal, bajo las directrices del Club Valdivia y el complemento que le aporta a su preparación el Grupo Be Fit.