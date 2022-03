Derecho de réplica del Tamanca a la carta abierta de Medianito IV

Tras los últimos acontecimientos relacionados con el luchador Ricardo Rodríguez, Medianito IV, y sus declaraciones, como presidente del Club de Lucha Tamanca-Las Manchas deseo aclarar los siguientes puntos:

-Llegado el momento de poner solución al bajo rendimiento del luchador y una serie de acontecimientos sufridos, se decide de mutuo acuerdo por ambas partes, la desvinculación de luchador y club, como así consta en la principal conversación demostrable.

- El club en ningún momento obliga a ningún luchador a luchar lesionado, tampoco el club ha sido comunicado de tales lesiones. Como todos los clubes, tenemos nuestro seguro y, por ende, la mutua se hace responsable de cada lesión.

- En todo momento yo, Jorge Gómez Díaz, soy el presidente del equipo, siendo el compañero Roberto el secretario. Cuando se me comunica el asunto de la publicidad que tenía pactada el luchador, me comentan que dicho acuerdo estaba recogido en un contrato, sin embargo, cuando pido el documento, únicamente me remiten una autorización para utilizar las imágenes cedidas para el calendario solidario, pero en ningún momento se autoriza o se pacta permitir un esponsor a un sólo luchador, el cual además se lleva una prima sin comunicárselo al club.

- En relación a los calendarios solidarios, aclarar que cada persona que colaboró, lo hizo por solidaridad por los daños sufridos en nuestro municipio y, principalmente, nuestro club, no para el beneficio de personas ajenas a él. Las cantidades recaudadas dichas por el luchador son totalmente falsas, pudiéndose demostrar con los extractos de la cuenta del club, y ante las diferencias surgidas con el luchador, se me exige con amenazas a mi persona la devolución del dinero recaudado.

- El club desvincula al señor Daniel Martín de tanta difamación hacia su persona, ya que él ha sido un simple portavoz de una decisión tomada única y exclusivamente por la Junta directiva del CL Tamanca - Las Manchas, debido a que por causas personales ningún directivo podía estar presente en ese momento, siendo siempre Daniel Martín el primer defensor del luchador y el que daba optimismo por él.

- El club siempre se ha encontrado al corriente de todos sus luchadores y cuerpo técnico, siendo siempre cumplidor con las fechas establecidas en sus normas.

- Las normas del club han sido incumplidas por este luchador, cuando por voluntad propia las había firmado y en reunión con toda la plantilla estaba conforme con todo.

- El día 11 de diciembre el club hace una publicación en su página de redes sociales agradeciendo la voluntad de la colaboración de ayudar a nuestro club en los momentos tan difíciles qué está sufriendo.

- Por último nuestro club defiende su honor, su nobleza y cada valor de nuestro deporte vernáculo, sabiendo que la verdad siempre vence a la mentira.