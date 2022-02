Cristo Izquier y Yeray Mayor encabezan la tabla de tumbadores

La clasificación de máximos tumbadores de la Superliga de Segunda del Cabildo de Gran Canaria, no registra novedades en el liderato, donde a pesar de no luchar por segunda semana consecutiva, Cristo Izquier, del Guanarteme Grupo Power, sigue liderando de manera destacada la tabla con 18 puntos.

En la segunda plaza, se ha formado un pelotón que tienen 12 puntos, con Echedey Zamora y Raúl Guedes del Castillo, juntos a los del Ramón Jiménez, Ángel Suárez y Víctor González. El tridente del BNI Gáldar ocupa las siguientes posiciones, con Moisés Pérez y Carlos Santana con 11 puntos y Kiki Ojeda con 10 puntos. Jaime Rivero y Agustín Mayor, del Castro Morales Panadería Valerón con 9 y 8 puntos respectivamente cierran el top ten.

Tercera Categoría

En Tercera Categoría, la clasificación de máximos tumbadores está más compacta, con un Yeray Mayor, del Estrella, que se mantiene en cabeza con 14 puntos, mientras que asciende a la segunda plaza, al mejor luchador del Unión Doctoral, Adasat Florido con 12 puntos. La tercera plaza es para Hautacuperche Cairos, de Los Guanches, que no luchó esta jornada y Christer Castaño, del Almogarén Queso Flor de Valsequillo, con 11 puntos.

Con 10 puntos hay un trío formado por Doramas Infantes del Unión Agüimes Cicar B, fue el primer líder, pero su falta varias jornadas le ha apartado de dicha posición, Yeremay Dévora del Adargoma y Norberto Morales del Estrella. Con 9 puntos sube en la tabla, Jose Damián Mesa del Vecinos Unidos Agua de Firgas, estando con 8, un grupo importante de luchadores que garantiza una lucha encarnizada hasta el final de la temporada por el máximo galardón individual.