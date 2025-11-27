Cristiano Ronaldo une fuerzas con Topuria

C. P. S. Madrid Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:05 Comenta Compartir

Dos de los deportistas con mayor impacto mediático unen fuerzas, marcando un hito en la historia de las Artes Marciales Mixtas (MMA). Cristiano Ronaldo se ha convertido en accionista de WOW FC, la compañía líder de las MMA en España.

«Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación», ha señalado el delantero del Al Nassr al anunciar una alianza que está llamada a marcar un antes y un después en esta disciplina.

WOW FC ha experimentado un crecimiento explosivo en todos los segmentos demográficos, con la asistencia a los eventos aumentando más del 400% año tras año y las ventas de entradas superando constantemente los 5.000 espectadores por show, según destaca la compañía que tiene a Ilia Topuria como rostro más visible. La distribución internacional ha llevado los eventos de WOW a más de 170 países, «estableciendo a la organización como una de las fuerzas emergentes más dinámicas en los deportes de combate», remarca.

La incorporación de Cristiano Ronaldo, uno de los deportistas más populares del planeta, contribuirá a acelerar la expansión global de WOW FC y reforzará su misión de convertir las MMA en un movimiento cultural 'mainstream' en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y otros territorios, espera la compañía.

