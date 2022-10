La Copa Federación, con Alcorac Caballero

Alcorac Caballero sobre el ring, en su reaparición tras proclamarse flamante campeón del mundo de K1, aunque con guantes de boxeo en un combate profesional. Y, también, Zeus de Armas, que tras ganar el pasado 10 de septiembre una pelea en Tenerife, está ansioso de retos y triunfos. El último añadido en la élite, Matías Pappa-Anthony Lee. Como añadido, diez pulsos más, ya de carácter amateur y con la mejor representación de los gimnasios de Gran Canaria.

El cartel que se está preparando para el próximo 29 de octubre, con el torneo Copa Federación, promete emociones fuertes y lleno a reventar en el pabellón Juan Beltrán Sierra. Organizado por la promotora Premier Boxing, y con la inestimable colaboración del Instituto Municipal de Deportes, encabezado por el concejal Aridany Romero, el evento, a un mes vista, garantiza el espectáculo y el nivel óptimo para volcarse por el prestigio de los participantes y el esfuerzo logístico que se hará para que todo salga, como en las convocatorias anteriores, a la perfección.

Contar con una figura internacional como Alcorac, de nuevo consagrado con su último cinturón, supone un gancho sin igual en el panorama regional y más considerando la dimensión adquirida a la espera de defender su trono. «El boxeo me vendrá muy bien para mi puesta a punto porque, salvo que no podrá utilizar las piernas para el golpeo, se asemeja en todo lo demás a mi disciplina. Sé que habrá mucha gente y eso me motivará para dar todo lo mejor que llevo dentro», reconoce a propósito de lo que viene. Tal es su motivación que ya se entrena en el Taz Jinámar para cumplir con esos parámetros.

Zeus, otro deportista querido por la afición, también encara esta velada sin excusas y con los cinco sentidos puestos en corresponder a la confianza que le han dado como uno de los reclamos principales. A tiempo de engancharse a la puja por títulos, necesita una buena actuación, y, evidentemente, una victoria.

Ambos, junto al pulso Papa-Lee, pondrán el cierre a la Copa Federación pero, antes de que desfilen ante los focos, intervendrán los canteranos, con representación femenina, y que hayan superado una ronda previa eliminatoria que se celebrará días antes.

Por tanto, la configuración definitiva del programa queda pendiente de los cruces que determinarán quiénes se ganan el privilegio de completar una jornada en la que todos quieren estar pero no todos van a poder.

Las entradas se pondrán a la venta este lunes en Bushido Sport (Avenida de Escaleritas, número 30) y gimnasios participantes.