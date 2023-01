Competición desestima la impugnación del Castro Morales, que recurre a Apelación

El Comité de Competición de la federación insular de Gran Canaria, ha desestimado la reclamación por alineación indebida del Santa Rita Soldadura José Caldera, en el choque del pasado fin de semana y que finalizaba con un 11-12 para los de Lomo de Los Frailes. El órgano insular ha dictado que no hay infracción, «dado que no consta expresamente la preceptiva sanción con su notificación correspondiente, al luchador D. Francisco Báez, del C.L. Santa Rita», y se apoya en los artículos, 25, 81,1 y 111 del Régimen Disciplinario.

Además, se sanciona al árbitro de la luchada entre el Santa Rita y el Guanarteme del 16 de diciembre con 15 días sin pitar por «por no hacer constar en el acta de la luchada, la totalidad de los luchadores amonestados que hubiera decretado, según establece el artículo 83.5 del Reglamento Disciplinario, en relación con el artículo 3.2.8 del Reglamento de la Lucha Canaria.

La historia es que el luchador de los capitalinos, Fran Báez, en esta última luchada, después de dar la primera fue eliminado por amonestaciones en la segunda y por lo que se desprende de las sanciones, parece que esta circunstancia no fue recogida por el acta que, aunque los árbitros son los responsables, la suelen rellenar los delegados federativos y posiblemente se le pasó esta circunstancia.

Por eso esta eliminación no tuvo sanción de advertencia, pero la siguiente eliminada si fue recogida y solo se le advirtió, no con una luchada como era preceptivo. Al no haber habido notificación de Competición, no hay alineación indebida, pero ahora el propio Comité de Competición sanciona al luchador con un encuentro que cumplirá en esta jornada liguera.

El Castro Morales en palabras de su mandador Pepe Alemán a este periódico ha reconocido que piensan recurrir al Comité de Apelación de la federación canaria porque creen que además crearía un precedente peligroso.

Por tanto, la segunda plaza de la liga, seguirá esperando por los comités para saber cuál es la verdadera clasificación.

Huesos para el Castro Morales y el Santa Rita

La duodécima jornada de la Superliga de Segunda en Gran Canaria se inicia este jueves con dos choques, a las 21.00 horas, que pueden ser claves y decisivos para saber ya quienes son los dos finalistas de la competición. El Unión Agüimes Cicar, aunque no matemáticamente, salvo descalabro gigantesco, ya casi está en la final y son el Castro Morales y el Santa Rita Soldadura José Caldera los que se están jugando la segunda plaza, aunque con clara ventaja para los de Lomo de los Frailes y sobre todo gracias a su victoria del pasado fin de semana, pues ya le lleva seis puntos de ventaja, el average y una luchada menos. Esto obliga a los teldenses a ganar todos sus encuentros y esperar el pinchazo de los capitalinos.

Los de Pepe Alemán tienen un rival duro y que esta en la actualidad en su mejor momento de la temporada, el Roque Nublo de Pepe el Panadero. Los del Cruce de Arinaga solo están a tres puntos de los teldenses y podrían pasarlos en caso de victoria y prácticamente dilapidar las opciones de ser segundos para los visitantes, de ahí la gran importancia del choque. El duelo entre sus máximos exponentes, el DB Arasahi Tejera que se encuentra en buen momento, contra el DA que caía la pasada jornada, Jonay Alemán y ahí puede estar la clave del choque.

Un poco más tranquilos están los de Lomo de los Frailes, que reciben en el Tomás el bombero al Maninidra, que ya cuenta con Carmelo Rodríguez del Toro, su destacado A y que reaparecía el pasado viernes. Ello hará que tengan que ofrecer un esfuerzo máximo si quieren derrotar a los de Ingenio. Si lo consiguen, la segunda plaza y un puesto en la final casi lo estarán tocando con los dedos. Cristo Izquier por los locales y Carmelo Rodríguez, los máximos exponentes, sin olvidarnos de Moisés Pérez, artífice del último triunfo o Yenedey Pérez, por los de Tiro Cáceres o el cuarteto de DC, Rayco Tejera, José Antonio Santana, Raúl mayor y Fran del Toro por los sureños.

Luchada femenina

En la liga ABT Canarias femenina Los Guanches de Arucas que están haciendo una gran campaña, reciben a las 19 horas en el Francisco Hernández de Montaña Cardones, al Unión Sardina SPAR Gran Canaria, en un encuentro donde son favoritas las locales, pero las sureñas cada día van a más y buscarán su primera victoria.