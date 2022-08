Así están los clubes de cara a la Superliga 2022-23

La Federación Insular de Gran Canaria y los clubes de la isla tendrán este lunes la primera reunión para ir planificando ya la temporada 2022-23 y en la que lo más importante es ir conociendo qué equipos lucharán la próxima campaña en la Superliga de Segunda y en Tercera, ya que la Primera Categoría está descartada. Entre otros motivos, porque en Canarias no hay puntales suficientes para mantenerla, pues apenas han subido alguno y dado que en otras islas, el apoyo económico a los equipos por los patrocinadores parece ser superior por las cantidades que ofrecen.

También están encontrando dificultades para encontrar destacados A y B, pues se están marchando a otras ligas con mayores incentivos económicos. Por ahora solo hay tres destacados A que lucharán en Gran Canaria, aunque falta saber dónde irá Jonay Alemán, que sería el cuarto de la competición y al que se rifan varios equipos.

La pasada campaña hubo tres, pero Alberto Zamora se marchó al Aridane palmero, Ángel Suárez al Rosario de Valle Guerra Tenerife y Moisés Pérez fue bajado de categoría por lo que podría luchar también fuera de la isla. Otros B que han salido son Beneharo Hernández y Correia al Saladar y Echedey Zamora al Aridane, lo que, unido a varios C, que tampoco lucharán en Gran Canaria, ha incrementado los problemas de los clubes. Así está la situación de la mayoría de los clubes a día de hoy:

Castillo

Competirá en Segunda. Es de los pocos que esta completo en su parte alta, con una de las bombas del verano, el destacado A palmero, Alexander Moreno, que luchará junto al B, David Perdomo y al C, Raúl Guedes.

Unión Agüimes

Deja la primera y se irá a segunda con Ismael Déniz de destacado A, Jonay Roque de C y confirmarán de B esta semana a Rafa Santiago, que al final se queda.

Guanarteme

Seguirá en Segunda con Acoirán Sánchez de destacado B, Aarón Dávila y Juancho Martin de C, no descartándose algún C más para completar la parte alta.

Ramón Jiménez

El campeón de Liga y Copa seguirá en Segunda y también completó su parte alta este fin de semana, tras el sorprendente fichaje de Rayco Santiago como destacado A, al que todos ponían Gáldar. Fernando Godoy, el Aldeano será el C y Víctor González el B.

Unión Gáldar

Luchará en Segunda, pero está buscando cómo reforzar la plantilla porque Kiki Ojeda se fue al Tegueste. Por ahora tiene a Carlos Santana y Fran Moreno como destacados y a Luis González, el hombre que le dio la lucha corrida, como no calificado o libre.

Santa Rita

Se ha quedado sin destacados, pero tiene apalabrado a uno, solo por ahora. Quiere salir en Segunda. En Lomo los Frailes tienen claro es que esta temporada saldrá con un solo equipo: en Segunda o Tercera.

Unión Doctoral

Tiene intención de luchar en Segunda, tras varias temporadas en Tercera, si los luchadores no piden demasiado. Por ahora la idea es hacerlo solo con destacados C y al parecer podría tener cinco de ellos ya en conversaciones.

Roque Nublo

También quiere salir en Segunda si los fichajes le cuadran, aunque todavía no quieren decir nada al respecto sobre los luchadores pretendidos.

Maninidra

Los de Ingenio quieren volver a intentar la aventura de Segunda, pero tampoco sin soltar prenda de los luchadores elegidos.

Castro Morales

Le gustaría salir en Segunda, pero hasta el momento le faltan los luchadores de la parte alta. En caso de conseguirlos repetirían experiencia en la Superliga y si no hay opciones, lucharían en Tercera.

Estrella

Tras su regreso la pasada temporada a la categoría senior, el club buscaba intentar la aventura de segunda, pero al igual que otros equipos, el tema económico unido a la falta de luchadores destacados les complica.

Almogarén

Querían salir en Segunda, pero el tema económico les hace volver a Tercera. Tiene la plantilla cerrada.

Adargoma, Los Guanches, Vecinos Unidos, Tinamar y Unión Sardina lo harán en Tercera, junto a los que no puedan hacerlo en Segunda de los ya citados.