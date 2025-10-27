El Club Nieves-Akari colecciona medallas en competiciones de Asturias y Madrid

Enorme el papel de los integrantes del equipo grancanario con hasta siete preseas en eventos de primer nivel a escala nacional

El Judo Club Las Nieves-Akari firmó un brillante fin de semana competitivo con un total de siete medallas logradas entre las Copas de España de Madrid y Asturias, en las que el club, con sede en las instalaciones del CE Nuestra Señora de Las Nieves, participó con tres expediciones.

El sábado se disputó en Madrid la Supercopa de España Sénior Fernando Mogena, última cita antes del Campeonato de España Sénior.

En esta competición, Zuleima Falcón (-52 kg) logró una meritoria medalla de oro, imponiéndose en la final a la representante vasca. Este oro supone su estreno en la nueva categoría, con un resultado inmejorable.

Por su parte, Alejandro García (-60 kg), Leticia González (+78 kg) y Ainoa Salazar (-70 kg) alcanzaron la quinta posición, tras disputar el combate por el bronce.

Mientras tanto, en tierras asturianas se celebraba la Súper Copa de España Cadete, un prestigioso evento que reunió a un gran número de judokas de todo el país.

En esta cita, el club sumó tres medallas de bronce gracias a Aimar Lobato (+90 kg), Alexis Romero (-40 kg) y Aisha M'Bengue (-70 kg), resultados que los sitúan entre los primeros puestos del ranking nacional.

Además, Marta Monzó (-44 kg) y Carlos Melián (-60 kg) realizaron un excelente torneo, finalizando en quinta posición tras varios combates muy disputados.

Más éxitos

El domingo fue el turno de los infantiles, que participaron en la Copa de España A Infantil de Judo, donde el Judo Club Las Nieves-Akari volvió a subir al podio con tres medallas de bronce obtenidas por Valentina Hernández (-40 kg), Diego Suárez (-38 kg) y Héctor González (-46 kg), confirmando el alto nivel de la cantera del club.

El director técnico, Jorge Hernández, valoró positivamente los resultados: «El torneo sénior de Madrid nos sirve de preparación para las próximas citas, como el Europeo Sub-23, donde Ainoa Salazar Ramos (-70kg), será la única representante de Canarias. Por otro lado, las categorías infantil y cadete son etapas de formación que nos permite afianzar el proyecto y demuestra que siguen creciendo en el proceso diario».

