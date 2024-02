Gran actuación del Gran Canaria Bike Team para abrir la temporada

La primera prueba del calendario nacional de la temporada 2024 de ciclismo de carretera junior se desarrolló este sábado en la ciudad de Don Benito, provincia de Badajoz.

Un total de 28 equipos de toda la geografía nacional se dieron cita en esta prueba de gran prestigio que discurrió por carreteras del municipio de Don Benito, Villanueva de la Serena y de La Haba en un recorrido de 120,6 km conformado por 3 vueltas de 40,2 km cada una y un puerto de montaña en el Muro de Magacela con algo más de un kilómetro al 11% de pendiente media. para pintura en la Copa de España. Una carrera dura con un clima adverso, frío, viento y lluvia desde las 15 horas del mediodía.

Fue una carrera complicada, con muchísimo viento en el alto, lloviendo con fuerza, en la bajada del puerto con viento lateral Se produjeron caídas muy serias de varios equipos y por suerte los corredores junior del Gran Canaria Bike Team estuvieron atentos y no sufrió ninguno de ellos percance alguno. En la primera vuelta a Alberto Pérez se le contracturaron las piernas, no reaccionaron y se quedó descolgado del pelotón. Jorge Ramírez y Jorge Alonso fueron los corredores del equipo que se descolgaron en la segunda vuelta al quedarse en la parte trasera del pelotón y entrarles el aire con rachas de viento fortísimas. Matías Peñate tuvo muy cerca una caída fuerte y pudo a duras penas esquivarla pero le retrasó hasta el punto de no recuperar la posición y quedar en la tercera vuelta descolgado. Continuaron la carrera bien colocados en el primer pelotón Dani Lado, Rafael Pérez y Garo Hernández.

Valoraciones positivas

En los últimos 20 kilómetros hubo escapada por delante de 6 corredores y el pelotón quedó fraccionado en dos grupos. Los corredores canarios estuvieron atentos en todo momento, el sprint era un poco complicado porque picaba para arriba y por suerte entraron en buenas posiciones consiguiendo un muy merecido décimo cuarta posición de los 28 equipos que tomaron la salida.

La valoración final del director de equipo Vicente Cano es muy positiva: «Resultado magnífico, trabajo estupendo, los chicos se adaptaron al frio que hacía y hemos empezado la temporada con un gran resultado de equipo».

Por su lado, el entrenador de los corredores junior, Yohan Reyes, dijo: «Hace 4 años era impensable que un corredor canario terminara una carrera de este nivel. No olvidemos que es Copa de España, los mejores ciclistas del país».