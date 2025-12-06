Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la salida en la Plaza de Santiago de Gáldar. Fotos: DG Eventos

Gáldar recibe la sexta etapa de la Gran Canaria Bike Week 2025

Fue una jornada plena de esfuerzo, compañerismo y paisajes excepcionales

CANARIAS7

Gáldar

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:08

La sexta jornada de la Gran Canaria Bike Week 2025 tomó vida en la Plaza de Santiago de Gáldar, donde el grupo de casi 200 ciclistas, cargado de energía y expectativa, inició el recorrido de la etapa Gáldar – Gran Canaria Verde.

En la salida estuvo presente Ancor Bolaños, concejal de Deportes de Gáldar, quien dio palabras de aliento a los participantes y los invitó a disfrutar de una jornada llena de paisajes excepcionales.

Desde el corazón de Gáldar, los ciclistas rodaron por la carretera camino de Guía y Albercón de la Virgen donde comenzó uno de los momentos más exigentes del día: el ascenso al Alto del Palmital, un recorrido que pronto dejó claro que sería de mucha fuerza y resistencia al alcanzar 1.416 metros totales de desnivel positivo.

Tras coronar el primer gran desafío, los ciclistas se encaminaron hacia Moya, donde los esperaba el primer reagrupamiento y un merecido avituallamiento. Después de coger energías los ciclistas rodaron en dirección ascendente rumbo a Fontanales, donde el equipo volvió a juntarse para afrontar la segunda mitad de la jornada.

El tramo hacia Monte Pavón marcó uno de los momentos más memorables. El ascenso llevó al pelotón hasta las cotas más altas del día —1.218 metros— y, como recompensa, la montaña regaló unas vistas espectaculares.

La aventura continuó con un descenso vibrante por la carretera hacia Fagagesto, enlazando nuevamente hasta Montaña Alta, donde las diferencias en la bajada hicieron necesario un nuevo reagrupamiento para afrontar el tramo final de regreso a Gáldar.

En total, fueron 64,25 kilómetros de pura emoción, esfuerzo compartido y paisajes inolvidables. Una ruta que, más que recorrida, fue vivida intensamente por cada uno de sus participantes.

Organización y patrocinios

Organizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos, la Gran Canaria Bike Week cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, a través de la marca Islas Canarias, Latitud de Vida.

