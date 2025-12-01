Las Canteras, broche de oro del Pickle Pro Tour con unas finales muy reñidas La competición, que arrancó el jueves, se cerró ayer con las finales disputadas en la pista instalada en la plaza Fernando Ortiz Wiot

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:06 | Actualizado 00:14h. Comenta Compartir

El pickleball ha llegado para quedarse a Canarias y lo ha hecho por la puerta grande con el Pickle Pro Tour, cuya primera temporada se cerró ayer domingo en Las Palmas de Gran Canaria. Tras dos días de competición en las pistas del club Conde Jackson, también en la capital, y de las semifinales el sábado en el recinto habilitado en la plaza Fernando Ortiz Wiot, junto al paseo de Las Canteras, el domingo llegaron las finales.

Fue el broche de oro para un 2025 que ha dejado verdaderos partidazos, jugadores que han dejado todo en la pista para entrar en la historia del primer año de vida de Pickle Pro Tour. Un día de finales que se disfrutó a lo grande por el público asistente, con una tribuna de invitados y autoridades en la que pudo verse, entre otros, al viceconsejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero; el viceconsejero del Gobierno de Canarias Ángel Sabroso y la concejala capitalina Carla Campoamor. Junto a ellos estaba también Matías García, consejero delegado y director general de Informaciones Canarias SA, empresa editora de CANARIAS7

El pickleball, que combina elementos del tenis, el bádminton, el pádel y el tenis de mesa, es la modalidad deportiva del momento, con millones de seguidores en todo el mundo. En Gran Canaria su expansión se ve impulsada con este Pickle Pro Tour y también con la apertura de las primeras canchas por iniciativa del Ayuntamiento capitalino. El torneo disputado en la capital ha contado con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de la ciudad.

Ya en lo deportivo, la madrileña Sabrina Méndez se alzó con la primera medalla de oro de la mañana, en el individual femenino. Un partido en el que Sabrina mostró su contundencia en el primer juego (21/6), dejando sin opciones a la venezolana Raquel Amaro, que conseguía llevarse la segunda manga por 19/21. En el tercero y definitivo (21/19), la madrileña volvió a pisar el acelerador para alzarse con el Gran Canaria Open 2025, y convertirse, junto a Pep Canyadell, en la jugadora con más títulos del circuito nacional de Pickleball de la Real Federación Española de Tenis.

En individual masculino, el barcelonés Ignasi de Rueda se mostró imparable de principio a fin, venciendo en la final a Alberto Horcajuelo, que debutaba en la pista central, disputándose por primera vez la medalla de oro en Pickle Pro Tour. Lo hizo ante un intratable Ignasi de Rueda que suma así su 5º título en Pickle Pro Tour (21/10 - 21/13).

En dobles femenino, María Constantino y Sabrina Méndez debutaban juntas en Pickle Pro Tour y lo hicieron por todo lo alto. Un broche de oro para la malagueña que suma 4 títulos; Sabrina Méndez, por su parte añade uno más a su amplio palmarés. Un oro que llegó tras una final muy igualada ante Rocío Cardo y Clara Contis (21/17 - 21/10).

En cuanto al dobles masculino, García e Illescas se llevaron su tercer título. Empezaron el año siendo los 'tapados' y lo han acabado nada más y nada menos que con 5 finales. La guinda final a Pickle Pro Tour 2025 la pusieron en Gran Canaria ante dos debutantes en una final: Jesús Campos y Javier Gallego. Un partido en el que la experiencia en finales le dio a García e Illescas ese plus para decantar la balanza de su lado (21/17 - 21/14).

También hubo espacio para el dobles mixto: Jesús García y Sabrina Méndez fueron los últimos campeones del torneo. Han comparecido en 3 finales y se han llevado el pleno. La madrileña sigue demostrando que cualquier adjetivo se le queda corto. A su lado, otro mago del pickleball, Jesús García, que se va de Gran Canaria con dos medallas de oro. Una final en la que batieron a los estadounidenses Dennis Uspensky y Amanda Rosati (21/15 - 21/14).

Temas

Pickleball