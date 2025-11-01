Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Integrantes de la selección de Canarias en este certamen. C7

Canarias lidera la fase sector sénior del Campeonato de España absoluto con 16 medallas

Judo ·

El evento se celebró en Guadalajara

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:55

Comenta

La selección de Canarias de judo conquistó el pabellón multiusos de Guadalajara con la obtención de 16 medallas en la fase sector del Campeonato de España absoluto en una vibrante y productiva jornada.

Asimismo, hasta quince judokas del archipiélago sacaron el billete para participar en la fase final de una competición que se celebrará en las próximas semanas en Navarra.

La representación canaria, formada por hasta una veintena de deportistas, sumó 16 medallas, siete de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, y tres quintas plazas, entre las 14 categorías, de ambas modalidades, en las que tomaron parte para elevar a Canarias a lo más alto del medallero por delante de Andalucía, segunda, Extremadura, tercera, y Castilla la Mancha, cuarta. También compitieron Ceuta y Melilla.

Más de 300 prometedores judokas se congregaron en un pabellón que registró un gran ambiente de público y que contó con tres tatamis, sistema de vídeo revisión y pantallas digitales para el seguimiento de los combates.

El director técnico de la Federación Canaria de judo, Alejandro Doblado, calificó de «espectacular» el paso del combinado de Canarias por Guadalajara, «ya que no es nada fácil sumar tantas medallas, acabar primero en el ránking general y meter a quince judokas en la fase final del Campeonato de España».

