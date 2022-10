El calvario que sufre Manuel Ángel Rodríguez del Toro para operarse

En la primera jornada de la Superliga, el Maninidra visitaba al Castillo y en la agarrada entre Alexander Moreno y Manuel Ángel Rodríguez del Toro, éste se lesionaba de la rodilla y tuvo que ser trasladado al hospital San Roque Meloneras en ambulancia, que tardaría hora y media en llegar al terrero. Allí, la doctora de guardia, le diagnosticó como mínimo, rotura del tendón rotuliano, si la resonancia magnética a la que tendría que ser sometido, no dictaminaba mas cosas y que si todo iba bien, sería operado en un par de días. Este fin de semana, lo visitamos en su casa de Ingenio para que nos contara la actual situación.

«No se puede tener a una persona tirada sin conocer su gravedad».

«La lesión fue muy desagradable porque sentí un chasquido y ya sabía que algo grave había pasado. Me quedé dando gritos porque el dolor era muy fuerte. Cuando me sacaron del terrero ya vi que tenía partido el tendón rotuliano y eso me lo confirmarían a las dos horas y media en el hospital. Al seguro se le llamó a las 22:20 horas y llegó a las 23.50 horas. En el hospital se portaron muy bien conmigo, ya me confirmaron que estaba roro el tendón rotuliano y la doctora que me vio, según ella, era para operar lunes o martes- de la pasada semana- si llegaba la documentación.»

Ahí ya empezó el calvario. «Hasta el martes por la tarde el seguro no me confirmó que se podía hacer la resonancia, la cual se hizo el miércoles por la noche y la cita para ver al médico es para el viernes 4 de noviembre. Ósea que me parto la pierna y hasta dos semanas después no me ve el doctor, que le tiene que decir a la mutua que me tengo que operar, aunque según los de urgencias ya se lo confirmaron a la entidad aseguradora, pero hay que ver la resonancia por si hay algo más».

El luchador estaba desconcertado con todo lo que le pasaba. «No me han dicho si tengo algo más después de hacerme la resonancia. He intentado que me confirmen que tengo. Llamé a la mutua y de entrada me decían que no se había enviado correo sobre lo mío, aunque al final por mi insistencia, lo buscaron y si lo encontró». La operación no me la autorizaban, aunque estaba en el informe médico, pero la operación no porque tenían que ver la resonancia. Si no hubiera llamado, no sé en qué situación estaría ahora».

Después nos confesaba que «normalmente siempre voy con mis lesiones por privado porque con la mutua siempre tarda, pero esta lesión ya me di cuenta que era grave y que necesitaba intervención quirúrgica».

Lo único positivo son las muestras de apoyo recibidas. «Ha sido una pasada. Me han llamado de todas las islas, luchadores, presidentes y el apoyo ha sido bestial. Doy las gracias por ello».

Sobre su recuerdo en la espera en el terreo, su confesión fue sangrante. «Soy positivo en todo, pero cuando vi que tardaba la ambulancia me sentí un trozo de grada ahí apartado esperando que el ayuntamiento viniera a buscarla. No se puede tener a una persona ahí tirada sin saber la gravedad», sentenciaba.