Caballero decide no tomar posesión de la Regional lucha canaria «Me dé o no la razón la Junta de Garantía Electorales, doy un paso a un lado y tendrán que convocarse elecciones», anuncia

El pasado 20 de agosto, José Antonio Caballero debía haber tomado posesión por dos años, para llevar los destinos de la Federación Canaria de lucha canaria. Primero un tema burocrático y después, que algunos vocales estaban fuera de Canarias, lo impedía, por lo que solicitó un aplazamiento a la Junta Electoral Central, que lo denegó, desestimando dicha toma de posesión. Tras el recurso a la Junta de Garantías Electorales y que decidiera si podía o no realizarla, Caballero ha seguido trabajando como presidente de la Gestora, para dejar la temporada regional resuelta y solucionar los problemas económicos del ente federativo.

Llegados el mes de noviembre ha soltado el bombazo. «Me dé la razón o no la Junta de Garantías Electorales, ya no tomaré posesión como presidente de la Federación Fegional, por lo que pase lo que pase, tendrá que haber nuevas elecciones».

Tras esta aseveración, el propio Caballero seguía ampliándola. «Por tanto se tendrán que convocar nuevamente elecciones y no me voy a presentar, me hago a un lado para que vengan otras personas. Eso sí, se van a encontrar una federación ya saneada y para esta campaña todas las competiciones regionales están previstas y programadas, así la liga regional masculina comenzará en enero y en febrero la femenina. Además, habrá el resto de torneos de selecciones y equipos, como el Pancho Camurria, Teya Ramos, Juan Barbuzano o Santiago Ojeda, de juveniles y cadetes».

Sus declaraciones han causado un auténtico impacto en el mundillo de la lucha canaria y habrá que ver quien o quienes deciden dar un paso al frente para regir los destinos del vernáculo deporte en los próximos meses.