Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Última hora Muere un motorista tras caerse por una ladera en Telde
Adonai, sonriente, poco antes de bajarse del ring
Adonai, sonriente, poco antes de bajarse del ring Fotos: Cober Servicios Audiovisuales

La gran noche de Adonai Mederos

Boxeo ·

Gana por ko y en el primer asalto su pelea de estreno como profesional en la velada Las Palmas International Boxing Night

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:15

Comenta

No pudo ser más brillante y contundente el estreno como boxeador profesiona ldel grancanario Adonai Mederos, quien este sábado, y por ko en el primer asalto, dio cumplida cuenta de su adversario el peruano Alejandro Villacrez, y certificó un debut victorioso.

Mederos, perteneciente al Monzón Boxing Team de Schammann, respondió a las expectativas que se habían puesto en él, coronando de la mejor manera la velada Las Palmas International Boxing Team, celebrada en el pabellón Juan Beltrán Sierra de Cruz de Piedra y con gran asistencia de público. Entre los presentes, el cónsul general de Cuba en Canarias, Alejandro Padrón, que no se quiso perder el evento.

Imagen principal - La gran noche de Adonai Mederos
Imagen secundaria 1 - La gran noche de Adonai Mederos
Imagen secundaria 2 - La gran noche de Adonai Mederos

La organización del evento, con la promotora Premier Boxing Intercanarias al frente, se mostró satisfecha con el nivel de los participantes así como el desarrollo de la velada, en la que los clubes regionales pudieron mostrar a sus mejores prospectos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  2. 2 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  3. 3 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras
  4. 4 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  5. 5 Tres muertos y quince heridos en una jornada trágica en el mar en Tenerife
  6. 6 Una palmera se desploma y aplasta un coche en Lomo Los Frailes: «A otra hora, habría habido una desgracia»
  7. 7 El tren de borrascas no frena y la Aemet destapa cómo serán las lluvias en Canarias
  8. 8 Un hombre agrede a una persona tras una discusión al grito de «les voy a apuñalar a todos» en Schamann
  9. 9 Con caretas de Halloween: la Policía investiga si los detenidos tras una accidentada fuga son los enmascarados del atraco de La Feria
  10. 10 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La gran noche de Adonai Mederos