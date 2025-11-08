La gran noche de Adonai Mederos

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:15 Comenta Compartir

No pudo ser más brillante y contundente el estreno como boxeador profesiona ldel grancanario Adonai Mederos, quien este sábado, y por ko en el primer asalto, dio cumplida cuenta de su adversario el peruano Alejandro Villacrez, y certificó un debut victorioso.

Mederos, perteneciente al Monzón Boxing Team de Schammann, respondió a las expectativas que se habían puesto en él, coronando de la mejor manera la velada Las Palmas International Boxing Team, celebrada en el pabellón Juan Beltrán Sierra de Cruz de Piedra y con gran asistencia de público. Entre los presentes, el cónsul general de Cuba en Canarias, Alejandro Padrón, que no se quiso perder el evento.

La organización del evento, con la promotora Premier Boxing Intercanarias al frente, se mostró satisfecha con el nivel de los participantes así como el desarrollo de la velada, en la que los clubes regionales pudieron mostrar a sus mejores prospectos.

