Cuenta atrás para el gran espectáculo en el Juan Beltrán

Las Palmas International Boxing Night llega en su tercera edición de la mano de Premierboxing Intercanarias y lo hace con un cartel lleno de alicientes para la afición isleña. Este sábado, desde las 18.00 horas, y en el pabellón Juan Beltrán Sierra, de Cruz de Piedra, el mejor boxeo de cantera desfilará por un ring en el que también tendrá lugar el estreno profesional de Adonai Mederos, que se enfrentará a un púgil peruano, en la categoría de peso medio.

En la velada tendrán representación la mayoría de clubes de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, con otro plato fuerte, en categoría femenina, con el debut de la boxeadora del Club Mauro Box, de Santa Lucía de Tirajana, Idaira García, que se medirá a Laura Sánchez, del Fight Perdomo.

Los mejores prospectos de la tierra estarán presentes en categorías Júnior, Joven y Élite, con nombres propios como Dailos Cruz, Kalem Formento, José Eliunei o Besay Zamora, todos con la garantíade ofrecer espectáculo con sus prestaciones.

Gran ambiente

La organización espera un lleno a reventar en este evento y las entradas, a la venta en Bushido Sport (Avenida de Escaleritas) y clubes participantes, ya están teniendo una alta demanda de peticiones por parte de la afición. En el tirón de última hora se espera que siga creciendo el interés para que el pabellón capitalino registre un ambiente a la altura de la ocasión. El cartel que se ha conformado reúne todos los atractivos para que los seguidores respondan con su asistencia y alienten a los jóvenes meritorios que se desean abrir camino en el exigente mundo del ring. Sin duda, esta convocatoria es una excelente oportunidad para medir todos sus progresos en el marco de un evento señalado en el calendario.