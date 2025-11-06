Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos jóvenes promesas sobre el ring ante la atenta mirada del colegiado Juan Matías Rodríguez Bordón. Cober

Cuenta atrás para el gran espectáculo en el Juan Beltrán

Boxeo ·

Este sábado, desde las 18.00 horas, cita con la velada Las Palmas International Boxing Night, que brinda un cartel lleno de atractivos y cantera

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

Las Palmas International Boxing Night llega en su tercera edición de la mano de Premierboxing Intercanarias y lo hace con un cartel lleno de alicientes para la afición isleña. Este sábado, desde las 18.00 horas, y en el pabellón Juan Beltrán Sierra, de Cruz de Piedra, el mejor boxeo de cantera desfilará por un ring en el que también tendrá lugar el estreno profesional de Adonai Mederos, que se enfrentará a un púgil peruano, en la categoría de peso medio.

En la velada tendrán representación la mayoría de clubes de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, con otro plato fuerte, en categoría femenina, con el debut de la boxeadora del Club Mauro Box, de Santa Lucía de Tirajana, Idaira García, que se medirá a Laura Sánchez, del Fight Perdomo.

Los mejores prospectos de la tierra estarán presentes en categorías Júnior, Joven y Élite, con nombres propios como Dailos Cruz, Kalem Formento, José Eliunei o Besay Zamora, todos con la garantíade ofrecer espectáculo con sus prestaciones.

Gran ambiente

La organización espera un lleno a reventar en este evento y las entradas, a la venta en Bushido Sport (Avenida de Escaleritas) y clubes participantes, ya están teniendo una alta demanda de peticiones por parte de la afición. En el tirón de última hora se espera que siga creciendo el interés para que el pabellón capitalino registre un ambiente a la altura de la ocasión. El cartel que se ha conformado reúne todos los atractivos para que los seguidores respondan con su asistencia y alienten a los jóvenes meritorios que se desean abrir camino en el exigente mundo del ring. Sin duda, esta convocatoria es una excelente oportunidad para medir todos sus progresos en el marco de un evento señalado en el calendario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  2. 2 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  3. 3 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  4. 4 Casa Fataga: «Es un malentendido que ya estamos solucionando»
  5. 5 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  6. 6 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  7. 7 La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club
  8. 8 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  9. 9 Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja»
  10. 10 Casa Fataga se cierra por ser un peligro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cuenta atrás para el gran espectáculo en el Juan Beltrán

Cuenta atrás para el gran espectáculo en el Juan Beltrán