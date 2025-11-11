Adiós a Kid Gavilán, el primer campeón de España en el peso mosca que dio Canarias

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 00:11 Comenta Compartir

Días atrás falleció en Las Palmas de Gran Canaria, la misma ciudad que le vio nacer en 1938, el legendario Antonio Fermín Ramos, Kid Gavilán. Atacaba y atacaba. Sin parar. Como los gavilanes. De ahí el mote que le hizo célebre, el primer campeón nacional que dio el Archipiélago en el peso mosca. Todavía es recordada su pujanza ante mitos como Kimbo, Orteguita, Boro Domínguez o Monsta.

Desde su familia trasladan el orgullo que supuso tenerlo por su «calidad insuperable como padre y marido», resalta su hija Belina, todavía emocionada por la pesadumbre de su pérdida.

Kid Gavilán fue otro representante destacado de la camada canaria irrepetible que, mediado el sigo pasado, implató su monopolio en todo el país. Inicios en el barrio, ascenso imparable y plenitud como boxeador. La suya fue una carrera de superaciones y que entró en la historia por derecho propio. «Con 6 años ya me subían en brazos para poder darle al saco. Hablo de los tiempos del gimnasio El Español con Juan Luis Díaz. A los quince dejé de estudiar para dedicarme a las peleas, que era lo que más me gustaba. A mi padre no le hizo mucha gracia el tema, pero no le quedó otro remedio que aceptarlo porque yo no quería hacer otra cosa», evocaba en vida.

Su estreno no pudo ser más exigente: ante Kimbo y en Telde. En 1955. «Perdí, pero desde mi primer combate todos los especialistas y compañeros me dijeron que valía para esto», subrayaba. Nadie erró. Se proclamó campeón de Canarias dos veces consecutivas (1958 y 1959) pese a su peculiar fisonomía («era un palillo, tenía que ponerme hasta dos pantalones y camisetas y varios pares de calcetines para dar el peso») y en 1959, consecuencia natural de sus progresos, se hizo profesional. «Ése fue mi año. Gané el Nacional a Monsta en el Insular y hasta me casé», ironiza. Su pulso con Monsta supuso un hito: que dos canarios se disputaran el cinturón español. Y, encima, en casa. Venció Kid Gavilán con todas las de la ley. Por si fuera poco, en octubre de su gran 1959 acude con España a los Juegos del Mediterráneo celebrados en Beirut (Líbano) y se trae la medalla de bronce («de tres combates allí, gané dos y perdí uno»).

Como profesional siempre peleó en Canarias mientras que, para poder mantener a la familia, ejercía, a la par, como administrativo habilitado para compatibilizar gimnasio y obligaciones laborales. Hasta su retirada, en 1962 y cuando pocos entendieron que, en la cima, lo dejara («preferí centrarme en la familia porque ya me vino un hijo»), totalizó casi cuarenta peleas. «Lo que más gané en una noche fueron 6.000 pesetas. Por encima del dinero, la satisfacción de haber sido campeón de Canarias y de España, de haber cumplido mi sueño de niño». Un niño que ni siquiera llegaba al saco para guantear cuando se enganchó al boxeo.

