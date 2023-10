El ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana expulsa al Castillo del municipio

La federación de Gran Canaria de lucha canaria, ha recibido hoy viernes una comunicación del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana donde se le indica que «el terrero de lucha de Aldea Blanca no estará disponible durante toda la temporada 23/24«.

El club Castillo recibía esta tarde esa misiva de la federación, que no podría luchar por orden del ayuntamiento y tendrá que buscar otro terrero fuera de su municipio, ya que es el único que hay, antes del jueves de la próxima, que comienza la competición de liga en la isla.

Aunque la carta la envía la concejalía de deportes, a los que el comisario también indicó como responsables del cierre del Aldea Blanca el pasado martes, cuando el propio concejal de deportes, en su visita a la instalación el lunes por la tarde con la Asociación de Vecinos alababa lo que se estaba haciendo, para doce horas después decir todo lo contrario y clausurar el arreglo.

Ampliar

La directiva del Castillo ve todo esto como una venganza por las malas relaciones que mantiene el presidente del club con el alcalde, al que en el Castillo acusan de ser el que está detrás de todo, pero siempre pone a terceros por delante «ya que no se entiende que en julio y agosto el concejal se comprometiera a que a finales de septiembre el terrero estaba arreglado y ahora de repente lo cierra». También se quejaban que no había cumplido nada de lo que le pidieron en julio y que dijo que lo intentaría, pero creen que él es « solo un mandado del alcalde que no da la cara y pone de escudo a la concejalía de deportes.»

En dos reportajes de Canarias7, a finales de julio con una entrevista y una semana más tarde con la visita del presidente de la federación insular, el concejal de deportes se comprometía a que a finales de septiembre el terrero estaría arreglado, además de intentar ayudar al club en sus peticiones. De haber seguido el arreglo de Canarobra en 24 horas más hubiera estado finalizada ya que solo es quitar la arena, poner la torta y volver a poner la arena.

Los abogados del club están estudiando ahora demandar al ayuntamiento por prevaricación y la única opción que tienen es que el municipio de Santa Lucía le deje luchar en alguna de sus instalaciones. La ley del deporte canario obliga a los ayuntamientos a mantener y tener en condiciones todos los terreros de lucha, algo que no ha cumplido el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.