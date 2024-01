Del autotransplante de médula para combatir el cáncer a la Titan Desert

«La Titan Desert es mi desafío más grande hasta ahora, después de enfrentarme al cáncer. Aunque la enfermedad me ha enseñado la fragilidad de la vida, estoy decidida a demostrar que se puede superar cualquier obstáculo. Mi experiencia me ha fortalecido, y estoy lista para pedalear con determinación y demostrar que la vida sigue después de la adversidad». Silvia González (52 años), monitora de ciclismo y creadora de 'Ciclismo para todas', que en diciembre fue sometida a un autotransplante de médula para luchar contra un linfoma de Hodgkin, se ha propuesto vencer a una de las carreras de bici de montaña más duras del mundo, seis etapas (28 abril-3 mayo), a más de 100 km por día, dunas, mucho calor y más de 7.000 metros de desnivel.

Lo hará acompañada de Abel Antón, exatleta doble campeón del mundo de maratón (1997 y 1999), que desafiará el reto al frente del equipo Aural Centro Auditivos dentro de su proyecto 'Ejemplos de superación'. «Esta prueba supone un hito en mi carrera al probar una nueva disciplina, es un reto personal y deportivo para mí. El objetivo es ayudar a Silvia, será una experiencia inolvidable», señaló el atleta soriano, que a sus 61 años, y a punto de cumplir el 25 aniversario de su primer título mundial, prepara la Titan «mitad como atleta y mitad como ciclista».

«Me he preparado meticulosamente, ajustando mi entrenamiento para adaptarme a las necesidades específicas del ciclismo en terrenos tan exigentes. La Titan será seis días y 600 km, es una prueba dura, pero estamos muy unidos. Este reto me ha enganchado y espero disfrutar la carrera dentro de este equipo», comentó el exatleta, que ahondó en su «carácter de sufrimiento» al llevar toda la vida haciendo deporte. «Para ser campeón del Mundo de maratón hay que sufrir mucho, lo puedo asegurar», apuntó.

La Titan Desert Marocco 2024 se disputa del 28 de abril al 3 de mayo y cubrirá más de600 km en el desierto de Marruecos, poniendo a prueba los límites de los ciclistas.

«He seguido montando en bici y haciendo deporte. Te cansas más estando en tratamiento, pero nunca me sentí enferma. La actitud tiene que ser de superación, no de quedarse en casa. Me encuentro bien», apuntó durante la presentación explica la madrileña, todavía con mascarilla porque hasta febrero no podrá ser vacunada y anda con mucho cuidado, tan solo un mes después del transplante a la que fue sometida. El cáncer no amedrentó a la deportista madrileña, dispuesta a afrontar 'el Dakar de la bici de montaña' fiel a su lema «a tope de power».

«Dicen que soy un ejemplo. Hay que vivir el día a día. Hemos pasado una pandemia que nos hizo reflexionar. Hay que afrontar la vida a tope, y haciendo todo lo que tenemos a nuestra mano», comentó la ciclista durante la presentación que tuvo lugar en el Consejo Superior de Deportes (CSD), apoyada por Fernando Molinero, director de Deportes del organismo.

El recorrido mezclará la majestuosidad de las montañas de la cordillera del Atlas, la aridez del desierto y las imponentes dunas del Erg Chebbi, proporcionando una experiencia única que pondrá a prueba los límites de los cientos de Titanes sobre sus bicicletas.