Francisco Cabrera y Rossana Panipucci, campeones de la Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez

CANARIAS7 Santa Lucía de Tirajana Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:10

La Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez coronó a sus campeones y campeonas, en un sábado de deporte, espectáculo y adrenalina en Santa Lucía de Tirajana.

Francisco Cabrera Galindo, con un tiempo de 1 hora 10 minutos y 40 segundos (1h10'40»), ha sido el campeón de esta 17ª edición en la prueba reina, los 21 kilómetros. No lo ha tenido fácil. Cabrera Galindo ha protagonizado una épica batalla con Evaristo Almeida, que ha estado en cabeza en las cuatro primeras vueltas como un gran rival a batir. El giro se ha producido en los últimos kilómetros, cuando Cabrera Galindo ha logrado ponerse en cabeza hasta meta, dejando a Almeida en segunda posición con un tiempo de 1 hora 12 minutos 50 segundos (1h12'50»). Aythami Navarro ha cerrado el top3 con un tiempo de 1 hora, 15 minutos y 55 segundos (1h15'55»).

En categoría femenina, Rossana Panipucci se ha mostrado constante durante la media maratón, logrando un tiempo de 1 hora, 35 minutos y 11 segundos (1h35'11») al alcanzar en la última vuelta a Davinia Déniz Ortega con la que ha cruzado la meta (1h35'11»). Mayka Hidalgo Peña ha coronado el tercer cajón con un tiempo de 1 hora, 40 minutos y 18 segundos (1h40'18»).

Los 10 kilómetros han sido para Alberto Cabrera Hernández, con un tiempo de 33 minutos y 56 segundos (33' 56») a un ritmo frenético de 3.23 el kilómetro, seguido de Jorge Álvarez Álamo que cerró su carrera en 34 minutos y 17 segundos (34'17»), en un sprint final de infarto contra Raúl Bermúdez Plasencia, en tercera posición con 34 minutos y 19 segundos (34' 19»). En chicas, Iris Henríquez González, con un tiempo de 39 minutos y 48 segundos (39' 48»), ha conquistado la meta como campeona de la edición, con una holgada ventaja sobre Marta Batista León, que con un tiempo de 43 minutos y 39 segundos (43' 39») se llevó la plata a casa. La tercera en cerrar el circuito ha sido Marya Gisel Pino Gallardo con un tiempo de 46 minutos y 56 segundos (46' 56»).

La más rápida de las modalidades, los 5 kilómetros, ha sido pura energía, con una rapidísima carrera llena de emoción que ha liderado Rodrigo Nájera (17' 02»), seguido de Matías Dumpiérrez (17' 08») y Pablo Alonso (17' 16»). En féminas, los 5K han quedado en manos de la deportista sueca Jenna Melrose Jonasson (19' 48»), con Vanessa Reina (20' 45») y Marta Santana (23' 17») para cerrar el podio en segunda y tercera posición respectivamente.

Sin duda una de las pruebas más impactantes de la jornada han sido los roller, las carreras de patines de 5K, donde la élite de esta disciplina no ha fallado en la expectativa. Pura adrenalina para un circuito para los más atrevidos, donde los mejores han dado la campanada con tiempos imposibles como el de Abel Martínez, séptimo del mundo, que ha cruzado la meta en 10 minutos y 42 segundos (10' 42»), junto a Mikel Alzueta, campeón de España, campeón de Europa y quinto del mundo (10' 42»), y a Iván González con unos también impactantes 10 minutos y 50 segundos (10' 50»). Tampoco han decepcionado las líderes femeninas, con Katherine Cardona en cabeza con 10 minutos y 45 segundos (10' 45») a la par con Itziar Gutiérrez, cuarta del mundo (10' 45»), y Sara Velázquez, cuarta de España, que logró el bronce en 11 minutos y 22 segundos (11' 22»).

En el circuito de 1 kilómetro de los rollers, las mujeres han liderado la competición, ya que apenas necesitaron 5 minutos para llegar a meta, con Inés López-Mingo (4' 44»), Noa Prada (4' 56»), y Claudia Castelo (5' 38») en cabeza. En categoría masculina, Diego Ivars (5' 16»), Aarón Grande (6' 03») y Alejandro Almeida (6' 56») han liderado la carrera.

La cantera no solo se ha mostrado fuerte y extremadamente rápida en el kilómetro sobre ruedas, ya que han sido protagonistas durante toda una mañana de deporte y diversión en Santa Lucía de Tirajana. Encargados de encender la mecha de la Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez, los más pequeños y pequeñas, por edades, han ido llenando Vecindario del mejor ambiente con carreras durante toda la mañana. La Caminata Accesible 'Fiesta de la Fruta' ha sido sin duda uno de los momentos más entrañables de un sábado de programación sin freno, con un recorrido de 3 kilómetros para todos y todas que ha hecho vibrar el municipio con la energía más contagiosa.

La música en directo de Luz de Luna, Ni 1 Pelo de Tonto y Los 600 han marcado el ritmo, en una edición que ha demostrado ser mucho más que deporte, con expo del corredor, restauración, charlas, talleres, juegos infantiles y una agenda que ha convertido el entorno de La Karpa en epicentro de la actividad durante más de 12 horas.

Organización y patrocinios

La Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez, organizada por Top Time Eventos, está promovida por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana a través de la Gerencia Municipal de Deportes de Santa Lucía, el Ateneo Municipal de Santa Lucía, el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, con el patrocinio de Taro, Bolaños, Hospiten Roca, Sonocom y Modas Cristal, y la colaboración de Canary Athletes, club deportivo Chikillos de Vecindario, Cocacola, Gofio La Piña, Tirma, Damasi, Unión Atlética U.A.V.A Vecindario-Agüimes.