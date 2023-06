La Federación Insular paraliza las competiciones y cuatro clubes se desmarcan

El pasado martes la Federación Insular de Atletismo de Gran Canaria anunció la decisión de paralizar todas sus competiciones ante la situación económica que atraviesan, debido a la reciente reclamación del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de 41.692,93 euros por incumplir varios puntos del convenio firmado en su día entre el organismo público y el anterior presidente federativo, David Rodríguez.

Tere Romón, actual presidenta de la Insular, y toda su junta explicaron la difícil situación en una reunión urgente. Esta nueva directiva lleva cinco meses en el cargo y la situación no está siendo nada fácil, ya que a esa cantidad que les reclama ahora el Cabildo de Gran Canaria, como gota que ha colmado el vaso, se suma la deuda que la Federación Canaria mantiene con la Insular por el impago de las cuotas de las licencias federativas y que elevan la cifra a 69.456,50 euros.

«Nos quedan 10.000 euros en la cuenta por lo que no podemos organizar nada más y generar más deuda. La competición se paraliza». Así de rotunda se mostró Tere Romón el pasado martes. Pues dos días después, cuatro clubes han decidido desmarcarse de esta decisión federativa y han emitido un comunicado en el que asumen, con el apoyo de la empresa Move Run, la organización de las dos jornadas atléticas que restan en el calendario.

En este comunicado, respaldado por el CAI Gran Canaria, Club Deportivo Uava, Club Adasat Gran Canaria y Club Deportivo Asincanast, se dice lo siguiente: «Los clubes y la empresa anteriormente mencionados asumiremos, por responsabilidad, la organización de dos jornadas atléticas en las próximas semanas, que incluirán pruebas para las categorías Sub-8 y Sub-10, y desde Sub-16 hasta absolutas e inclusivas, los días 23 de junio y 8 de julio. En los próximos días se publicarán y se darán a conocer los formatos y programas de las jornadas previstas, con las que se pretende dar por finalizada la temporada de aire libre. Del mismo modo hemos acordado preparar un proyecto de cara al otoño, en el caso de que la junta de gobierno de la Federación Insular de Atletismo de Gran Canaria no reconsidere su posición actual. Hemos considerado la realización de estas dos jornadas, tras la decisión unilateral por parte de la junta de gobierno de la FIAGC, de paralizar la actividad atlética como medida de presión ante las instituciones. Sí que estamos de acuerdo en realizar las acciones necesarias para que la Federación Canaria de Atletismo abone la cantidad que adeuda a la Federación Insular de Gran Canaria, pero nunca perjudicando todavía más a los y las atletas. No estamos de acuerdo en cómo se ha tomado esta decisión en la junta de gobierno de la FIAGC, sin comunicarlo y debatirlo previamente en el órgano correspondiente y competente, es decir, en la Asamblea General. Por tal motivo solicitaremos en los próximos días una Asamblea Extraordinaria, de carácter urgente, para pedir el debate y la aprobación de acciones a llevar a cabo para solicitar el pago pendiente por parte de la Federación Canaria de Atletismo. También la creación de una comisión de trabajo que represente a todos los estamentos asamblearios para poder negociar de manera directa con el Instituto Insular de Deportes una salida a la situación actual del convenio. Estamos dispuestos a colaborar con la junta de gobierno de la FIAGC en estos dos asuntos de máxima gravedad e importancia, y buscar fórmulas que nos ayuden a mantener activa la acción atlética. Pero no nos encontrarán en fórmulas de presión cuya consecuencia sea el perjuicio, aún mayor, a nuestras y nuestros atletas. Asumimos la organización de estas jornadas porque pensamos que no debemos dejar morir nuestro atletismo, y porque, además, tampoco entendemos la negativa de la junta de gobierno de la FIAGC para utilizar otros recursos que permitan la celebración de estas jornadas que ellos han suspendido unilateralmente. Como tampoco entendemos su negativa a colaborar con nosotros para su realización. Reiteramos nuestro compromiso con el atletismo grancanario con la decisión que hemos tomado, y asumiremos los costes económicos, logísticos y de voluntariado que van a suponer la realización de dichas jornadas. Como también asumiremos un proyecto de cara al otoño, para que siga existiendo un calendario de competiciones que permita preparar con toda garantía la temporada de invierno a todas y todos los atletas de nuestra isla«.

¿Serían oficiales estas competiciones?

Tras conocerse este comunicado, muchos expertos en derecho deportivo han comentado en redes sociales que estas jornadas se podrían hacer pero no tendrían carácter oficial, ya que no están bajo el amparo federativo. «Sería una usurpación de funciones», destacan.

El atletismo de Gran Canaria vive momentos complicados y con este comunicado de cuatro clubes se demuestra que la unión no existe. La actual junta directiva de la FIAGC desea poder reunirse cuanto antes con el próximo consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria para intentar alcanzar acuerdos que puedan beneficiar al atletismo de la isla.