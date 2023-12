La Federación Canaria de Atletismo solo tiene 6.000 euros en su cuenta

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 29 de diciembre 2023, 11:45 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La situación del atletismo canario es alarmante. Durante años se miró hacia otro lado y la gestión de Alberto Hernández, al frente de la Federación Canaria de Atletismo, no se abordó como merecía. Las Federaciones Insulares veían cómo no les llegaba el dinero de las fichas federativas, mientras la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias no intervenía. Ahora, con la llegada del nuevo Gobierno de Canarias, la viceconsejería de la Actividad Física y Deportes ha intervenido. Ha apartado de sus funciones a Alberto Hernández y ha situado al frente de la Gestora a Omar Hernández, hombre de confianza del anterior presidente, algo que ha sorprendido dentro del mundo del atletismo.

La Junta Gestora de la Federación Canaria de Atletismo, nombrada el pasado 5 de diciembre por parte del área de Deportes del Gobierno de Canarias, llevó a cabo una primera reunión de trabajo presencial con los presidentes de las federaciones insulares de atletismo, en la sala de prensa del Gran Canaria Arena. A nadie le sorprende que la situación de la Federación Canaria de Atletismo es de un estancamiento total, pero no se entiende cómo el nuevo presidente de la Gestora, que en los últimos años ha llevado el trail de las islas y ha estado en contacto directo con la Canaria, sea ahora la solución. El asunto político en esta solución tiene un alto peso, ya que no hay que obviar que Omar Hernández es concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de El Paso. En la actualidad, la Federación Canaria de Atletismo tiene en su cuenta solo 6.000 euros. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué acciones legales se van a tomar? Son incógnitas que deben resolverse próximamente. Igualmente se pudo celebrar, aunque de manera virtual, una reunión en la que intervinieron diferentes estamentos, en el que todos mostraron su apoyo a la idea de trabajar conjuntamente para salir el estancamiento en el que se encuentra actualmente la FCA. A la reunión en el Gran Canaria Arena acudió Omar Hernández, Luis González y Aurora Vega, miembros de la Gestora, junto a los presidentes insulares Wenceslao Fernández (Tenerife), Teresa Romón (Gran Canaria), Julio Padilla (La Palma) y Ramón Domínguez (Fuerteventura). Ambas reuniones contaron con la presencia y asesoramiento legal del doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de La Laguna y experto en la Junta de Garantías Electorales de Canarias Juan José Guimerá Rico. El presidente de la Junta Gestora de la Federación Canaria de Atletismo, Omar Hernández, expuso la labor llevada a cabo por este organismo en los doce días hábiles en los que ha podido trabajar. En una nota informativa, en la que no se alude al dinero que hay en caja ni en la dura situación que ha dejado la anterior junta de la Federación Canaria de Atletismo, se dice que Omar Hernández «expuso que inicialmente se llevó a cabo una reunión con el presidente suspendido de manera cautelar y provisional para tomar conocimiento de la situación de la FCA. Posteriormente se llevó a cabo una toma de contacto con las entidades bancarias y se materializó el cambio de titularidad de las cuentas. Además se ha realizado un análisis inicial de la situación económica. Paralelamente se han establecido contactos con el presidente del Comité Nacional de Jueces de Atletismo, con el presidente de la RFEA y con la compañía aseguradora con la que la FCA mantiene vigente la póliza que asegura a los atletas. Además se están iniciando las primeras comunicaciones con los consejeros de Deportes de los diferentes Cabildos insulares«. También se trató una propuesta de borrador de calendario de competiciones autonómicas consensuado con las federaciones de cada isla. Este calendario, que debido a la situación actual de la FCA será de mínimos no de máximos, estará disponible en un breve plazo. De igual forma se les informó sobre el trabajo que se está realizando para revisar los criterios de los que nacerán las selecciones canarias que representarán a la comunidad en los campeonatos nacionales. La formación de estos combinados igualmente se regirán por unos criterios de austeridad y solo se ocuparán las plazas mínimas que marquen los criterios de dichos certámenes nacionales.