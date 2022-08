Asier Martínez, campeón de Europa de los 110 metros vallas

Estudiante de Ciencias Políticas y apenas siete años en el atletismo

La progresión de Asier Martínez (27-4-2000, Zizur) no parece tener límites. El navarro llegó al Europeo de Múnich instalado en la élite mundial con solo 22 años y apenas siete de trayectoria en el atletismo. Cuando empezó la temporada 2021 al aire libre, su marca en los 110 metros vallas era de 13.70. Anoche la mejoró (13.137). Estudiante de Ciencias Políticas en la UPV, esta temporada ha decidido hacerlo online para tener más tiempo de entrenamiento y no tener que desplazarse hasta Bilbao. Entre su pueblo y la pista de Larrabide pasa sus días, aunque siempre que puede desconecta junto a su inseparable cuadrilla de amigos, «unos unos colgados que son completamente distintos a mí, a los quiero y que crean el ambiente que más me ayuda», según su propia definición.

Anoche, Martínez despertó de nuevo la euforia de los aficionados al atletismo al presenciar una carrera épica, con un final de infarto y a un campeón de Europa que empieza a agrandar su historial, un historial al que aún le queda mucho recorrido. «Soy feliz con lo que he hecho. Iba de tapado y ha salido bien. Confiaba en ganar, pero sabía que era muy difícil porque había mucho nivel», dijo emocionado, el gigante de oro que recibió anoche cientos de felicitaciones.