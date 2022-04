Arranca otra jornada en Tercera y el Castillo pierde a los hermanos Zamora

Este jueves, desde las 21.00 horas, el Unión Agüimes Cicar B se enfrentará al Adargoma en un interesante encuentro en el que los locales, sin destacados, están realizando una gran campaña y prácticamente ya están clasificados para la final B de la categoría, la que mide a los equipos sin luchadores destacados. Mientras el Adargoma, invicto en la segunda vuelta, busca subir a la cuarta plaza que ahora ocupan los de Fernandín.

En Doctoral a la misma hora, los naranjas, que desean lo mismo que los de Agüimes, se miden al Santa Rita Autos Roso, uno de los grandes favoritos para la final absoluta, segundo clasificado y que necesitan los tres puntos para ello, por lo que son favoritos al triunfo.

Los hermanos Zamora se van

Los dos mejores hombres del Castillo de la Superliga de Segunda, los hermanos Zamora, Alberto y Echedey, dejan la disciplina del club sureño. Ambos solicitaron la baja del equipo al término de la última jornada y el club accedió a ello sin problemas. Para ocupar una de las vacantes, han firmado a David Perdomo que regresa a la actividad luchísticas.

Desde la entidad solo hay palabras de agradecimiento a los luchadores, pues su alma mater Pacuco Guedes comentaba este periódico que «son buenos chicos, trabajadores y que no han faltado nunca a un entrenamiento». El propio Echedey ha confirmado a CANARIAS7 que la baja no tiene que ver con ofertas «pues no hemos tenido ninguna y es posible que ya no luche más esta temporada».