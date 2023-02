Arranca el I Campeonato de las escuelas insulares

La sala de prensa del estadio Gran Canaria Arena, fue el escenario elegido para la presentación del I campeonato de escuelas insulares de lucha canaria, que a partir de este domingo se va a celebrar mensualmente en algún terrero de la isla. Esta primera cita será en Gáldar dado que, en Ingenio, que era donde estaba pensado, unos problemas técnicos lo impidieron y hubo de cambiarse a la ciudad de los Guanartemes.

En el acto estuvieron presentes, Francisco Castellano, consejero de deportes del cabildo grancanario; Isaac Guillen, en representación de la federación insular además de Adexe Rodríguez con Rayco Tejera como director y coordinador del proyecto de escuelas insulares.

El consejero comentaba que « los que conocen este Proyecto después de seis años, han decidido dar un paso adelante, con este torneo que arranca este domingo en Gáldar y acaba el mes de julio. A los grancanarios nos distinguen los deportes autóctonos y la lucha seguirá existiendo durante siglos. Es para sentirnos satisfecho del trabajo realizado y este matiz también de competición, pero no olvidan la diversión, el respeto, el compañerismo, la nobleza y no me queda más remedio que agradecer lo realizado». Para el representante federativo, «esto es un paso más, que ahora compitan y dar las gracias al cabildo por el apoyo para que podamos conseguirlo».

Por su parte el director del Proyecto comentaba que «en estos seis años los niños y niñas han ido creciendo. Pretende ser un torneo donde se compita en sus mismas condiciones, benjamines, alevines e infantiles y hemos creado la categoría prebenjamín, tanto en masculino como femenino. Le quitamos el tema lúdico para que vayan superándose a sí mismo. Como van a poder luchar varias veces en estos meses creemos que será interesante».

El coordinador del Proyecto indicaba que «lo importante es cultivar la semilla, trabajar la base y esta iniciativa de primera competición a los seis años de haber comenzado los hará crecer más. Es individual y hay que agradecer a los padres y madres que apoyen a sus hijos y se lo tomen como un domingo de fiesta en deporte».