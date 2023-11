La armada isleña ya está en Corea

El Mundial de Lucha Ssireum, que se disputa en Corea esta semana, contará con representación canaria, que llegaba el domingo en la noche a la ciudad de Goseong, en la región sureña de Gyeongsang. La Korea Ssireum Association ha vuelto, una temporada más, a contar con el talento de los bregadores canarios, con los que siempre hay espectáculo y, no en vano, a lo largo de la historia reciente, varios de ellos han recibido ofertas para luchar allí de manera profesional y han logrado títulos en la categoría de internacional.

Los isleños comenzarán su participación durante este martes de una competición que finaliza el próximo domingo día 19. Coreanos, canarios, chinos, mongoles, turcos y neozelandeses son los combinados invitados a este certamen, que pone en valor la calidad de la lucha canaria, que ya en más de una ocasión ha sorprendido en el país asiático. Allí se le tiene en gran estima por la calidad de los luchadores que acuden. El evento tiene una audiencia millonaria en la zona, pues es el deporte nacional.

El seleccionado canario partía con los luchadores Alejandro Afonso, Elieser Gutiérrez y Fabián Rocha como puntales A; Pedro Hernández como puntal B; Isael Rodríguez como puntal C; Alberto Zamora como destacado A. Jonay Matoso se clasificó como campeón de los destacados B; Josué Acosta como destacado C y Rafa Elvira, entre los luchadores no calificados, todo en función de la lista de la pasada temporada y en competición celebrada en Gáldar y que fue el pistoletazo de salida de la actual temporada. El tinerfeño Eusebio Ledesma sufrió una lesión el fin de semana y no pudo desplazarse.

Los acompañaban, también, las luchadoras Olivia Ramírez como destacada C y Ana Santana como no calificada, ambas del Santa Rita Autos Roso.

Del avión a la arena

Nada más llegar, se fueron a uno de los campos de entrenamientos a seguir mejorando en esta disciplina y, de paso, ver entre los más de 28 cuadros clasificatorios, para encontrar quienes serían sus rivales en la primera eliminatoria del apartado internacional- solo extranjeros- y teniendo en cuenta que el Ssirum se disputa por pesos.

Como mandador acudía el palmero Jorge Pulido y Alexis Morales, el lanzaroteño, como representante federativo. Como interlocutor de los canarios, como cada año, se unía el Maestro Shin. Todos esperan que esta nueva aventura permita lucir el nivel isleño al otro lado del mundo y, de paso, regresar a casa con triunfos y reconocimientos el trabajo bien hecho.