Un árbitro grancanario con mando en Inglaterra

Excelentes noticias llegan para el boxeo canario, en el ámbito de su gremio de árbitros, con la designación como juez de mesa de Salvador del Pino, Pantera, para la velada que tendrá lugar este sábado en Newcastle (Inglaterra) en la que Josh Kelly y Gabriel Corzo rivalizarán por el título del peso super wélter de la World Boxing Organization (WBO). Pantera acumula tres décadas como colegiado, luego de una carrera en el ring que le llevó a brillar con luz propia, logrando varias medallas a nivel nacional en los pesos gallo y pluma, además de la condición de internacional y preolímpico con la selección española, pero es la primera vez que, con esta responsabilidad, ejercerá a escala internacional, lo que considera «un orgullo y un privilegio».

«Si ya es complicado poder progresar siendo árbitro y de Canarias, por todo lo de la lejanía geográfica, el hecho de que me hayan llamado para un evento de este nivel supone para mí algo increíble. Es cierto que ya he tenido experiencias previas en convenciones fuera de España, pero que la Organización Mundial me reclame con esta responsabilidad me lo tomo como un premio a tanta sacrificio, a tanta perseverancia. Cuando era boxeador me tomaba cada pelea con máximo empeño y, ya como árbitro, sigo viviendo este deporte con pasión, constancia y toda la entrega posible», destaca.

El pasado mes de octubre, Pantera acudió invitado a la reunión anual de la WBO en su sede central de San Juan de Puerto Rico y, desde entonces, se ha vinculado a un ente de máximo nivel que ahora le brinda un escaparate sin igual.

Reconoce que la relevancia de la ocasión merece «una preparación especial» y que ha completado de manera exhaustiva: «Suelo ver muchísimos combates por la televisión y analizando todo, pero, desde que me comunicaron que estaría en Newcastle, me he esmerado más, estudiando a los púgiles y tratando de cuidar todos los detalles. Quiero que mis puntuaciones sean perfectas, estar a la altura de lo que se espera de mí en un día de gran importancia por la trascendencia de este cinturón», pondera.

Y en octubre, a Dominicana

Tiene muy claro que una buena actuación le abriría las puertas a nuevas peleas de primer orden: «Este año iré a la convención anual que se celebra en Punta Cana (República Dominicana) en octubre y espero seguir creciendo y evolucionando a todos los niveles. De momento me centro totalmente en lo que me espera en Inglaterra para poder dejar bien alto el pabellón español y canario. Tenemos un gran nivel aquí, tanto a nivel estatal como en las islas, y mi ilusión ahora es ser el mejor embajador posible de todos los compañeros«.