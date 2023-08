Los 95 años llenos de lucidez de Vidal Martín

Uno de los mejores luchadores de la década de los 50 del pasado siglo y principios de los 60,fue el lagunero Vidal Martín, el Pollo del Tablero. A sus casi 95 años, en presencia de su hijo, del mismo nombre y que también fue bregador, él mismo se encarga de recordar todas sus vivencias.

Nacía en 1928 en El Tablero, en La Laguna y de ahí que se le conociera como el Pollo del Tablero, aunque costó un poco que la prensa tinerfeña le reconociera esa denominación. Comenzó a luchar con 16 años en su localidad natal y uno de sus primeros equipos fue el Tinerfe en 1946, aunque luchaba desde que tenía dieciséis años. «Me llevaban al Escobonal a luchar ya que en El Tablero siempre hubo muchos buenos luchadores e iban a los pueblos por las fiestas como las de La Esperanza, Llanos del Moro, Sobradillo, Arafo y allí luchábamos. Estuve luchando hasta los 37 años».

Su historia de amor y odio que tiene por la rivalidad de Santa Cruz y La Laguna le ha llevado a episodios curiosos. «Lo del Pollo del Tablero no me lo decían al principio, pero cuando empezó el Santa Cruz con Máguez y estuve con ellos ya sí me decían el Pollo del Tablero. Después vine al Hespérides de La Laguna, porque Ángel Benítez de Lugo, el alcalde, llamó al Pollo de las Canteras y a mí para que lucháramos con el Hespérides y así poder ganarle al Santa Cruz. Fichamos con ellos y nos dieron 15.000 pesetas, pero no me lo perdonaron en Santa Cruz»

«Allí -continúa- me decían solo Vidal Martín después y fuera de ahí, sí me llamaban el Pollo del Tablero. Cuando luchaba en la Plaza de Toros me llamaban de todo, me silbaban, se acordaban de mi familia. Nunca me perdonaron que me fuera del Santa Cruz al Hespérides. Había un taxista que siempre me chillaba: 'Vidal, hijo de la Gran Bretaña' y yo siempre le contestaba. Un humorista que iba a las luchadas comentaba que solo con ver los labios de Vidal Martín se sabía lo que decía».

Santa Cruz no lo olvida. «Hoy día todavía me siguen recordando que los dejé para irme a La Laguna, pero ahora al menos se ríen».

En su trayectoria pasó por varios equipos de la zona, después en Venezuela y más tarde en La Palma. «Luché en Barranco Hondo, después Geneto. Los dos de Segunda y de ahí a Venezuela. En esa época se fueron lo mejorcito que había en las islas. Nos quedamos unos años como emigrantes con Matoso, Borito y muchos más. Primero estuve tres años, regresé y luche en La Palma y fui de nuevo a Venezuela, donde estaba Carampín y hay en un libro que dice que yo lo tiré dos veces en dos teatros distintos. Era un gran luchador, pero era muy grosero. Había un luchador de Las Palmas, alto y muy educado y en el Campo España ,a este hombre, Carampín le tenía mucho respeto porque lo tumbaba. En una agarrada con él, como Carampín le dijo: anda hijo de p… te voy a tumbar. De repente, se soltó y le contestó: 'Yo con un maleducado, no lucho y se marchó'».

La nobleza la tiene marcado a fuego entre su manera de ser: «Otro hombre educado y noble era Abel Cárdenes. Luchando contra él, el árbitro dio revuelta en una agarrada que Cárdenes puso primero la mano y Cardenes le dijo: 'No, yo caí primero'. Yo estaba recién venido de Venezuela, cogí un pico de una habitación del campo y le dije al árbitro: toma para que trabajes, comunista. El árbitro se fue a la mesa y dijo que me expulsaba por llamarle 'comunista' y todos los presentes reían a carcajada limpia porque el comentario del colegiado».

La maña que más utilizaba fue la cadera. «Era la que más me gustaba, aunque iba por todas». Uno de los mejores luchadores de su época y al que era difícil de tumbar era Orlando Sánchez: «Vino a La Laguna a estudiar Derecho. Luchaba muy bien y me ganó un desafío».

Con el grancanario tuvo alguna anécdota. «En una agarrada con Orlando, yo en Geneto y él en el Hespérides, con mucha gente de la Universidad viéndole, al agarrar le dije que no me botara fuerte, que tuviera cuidado y él me contestaba 'tranquilo Vidal'. Me fue a levantar por cadera y lo tiré. En la segunda fue a hacerme lo mismo y lo volví a trabar y cayó. Después, en la Plaza de Toros, en un desafío a favor de Capitanito, me ganó bien».

Recuerda los bregadores más grandes de su época. «Para mí eran Orlando Sánchez, el Pollo de Las Canteras, el Pollo de Las Mercedes, Carampín, Abel Cardenes, Gregorio Dorta o el Pollo del Naranjo entre otros».

Tiene muy buenos recuerdos como luchador. «Antes del 50, en El Escobonal, cada vez que tenían que luchar con Fasnia, venían al Tablero para que fuera a luchar con ellos y siempre tuve suerte, porque me cansaba poco, pero entrenaba bastante y luchaba».

Recuerda con nitidez el desempate entre el Santa Cruz y La Laguna, la Luchada de Las Pancartas. «Ahí tumbé a varios del Santa Cruz, entre ellos a Nino Morales. Mateo me dijo: 'Levántalo por cadera', pero se metía debajo y me dio la segunda, y en la tercera hice una lucha que nunca había realizado. Se metió debajo me agarra el muslo, pero me agaché, saqué la mano y le agarré la otra mano y pude ganar».

Su paso por La Palma dejó huella. «Estando en La Palma. El Palmero tenía unos años y luchaba con sus sobrinos en Breña Baja y yo en El Paso. Estábamos lucha a lucha y El Palmero luchaba muy bien pues tenía muchas ideas. Me agarró, se metió debajo, me encadera, me trancó los testículos y me tiró. El desempate fue en El Paso, donde tumbé a sus dos sobrinos y salió El Palmero, pero le hice un garabato para atrás y lo llevé a la arena, pero se quedó tieso en el terrero. Tenía esa costumbre si caía, para que el contrario no cogiera dinero del público. Al día siguiente los aficionados me dieron unas 5.000 pesetas por esa agarrada».

En la parte negativa sus malos recuerdos eran con Abel Cárdenes: «Como me agarrara era terrible. Tanto él como Heraclio Niz, el Pollo de Arrecife. Como era policía local, le pedía la pistola para matar unos lagartos que me comían las uvas y él se reía mucho. Luchaba bastante bien, no solo era fuerza».

Sobre la actualidad luchística opina: «Es una desgracia. Anoche mismo vi una luchada donde uno tiró al otro fuera y no lo recoge, hacen gestos con la mano. Eso es falta de nobleza. Nosotros terminábamos la luchada y éramos todos amigos o compañeros, teníamos ese espíritu. Al luchar, cada uno va a lo suyo, a ganar y ayudar a su equipo, pero después nos íbamos a tomar una perra de vino juntos».

No entiende el poco aguante de los luchadores actuales. «Ahora las agarradas son de minuto y medio. Se pasan una parte mirando al reloj, cuando las nuestras eran de tres minutos. Creo que no se entrena mucho y me parece que también los luchadores tienen mucho peso por delante», añade mirándose y tocándose el estómago.

Su entrenamiento empezaba temprano. «A las cinco de la mañana me levantaba a correr, seguía por la carretera vieja hasta Barranco Hondo y regresaba al Tablero. Después iba a trabajar. Estaba fuerte pero no fui grueso ni quería. Lo más que pesé fueron 105 kilos con treinta y pico años ya».

Se le califica como «un buen luchador». «No me cansaba y era raro que yo le cayera a un compañero. Si está el luchador caído, no hay que caerle encima. Uno va a ganar y si se bota un compañero, caes encima y haces gestos como ahora, no vales nada».

Reflexión por la actualidad en los terreros

Además de los luchadores nombrados le vienen recuerdos de los Chavales. «Estábamos luchando en La Manzanilla contra Valle Guerra y Chaval III tenía una lucha que se metía debajo y te echaba a correr. Teníamos un gran equipo en el Hespérides y Carmelo Medina no lo podía tumbar. El Pollo de Las Canteras decía que había que amarrarlo. Chaval era muy bromista y le dijo que lo iba a meter debajo de la mesa. Se agarran y lo metió debajo de la mesa de la directiva».

Como luchadores históricos más completos pone a «Juan Barbuzano, el Pollito de La Frontera, Gregorio Dorta o Chaval I. De los últimos años el que más me gusta es Eusebio Ledesma, que sabe luchar y está bastante preparado, aunque hay mucha gente gruesa, luchadores que veo en los terreros con unas barrigas...».

Termina haciendo una reflexión: «La lucha canaria siempre ha sido muy noble y eso veo que falta, además no hay que tener esos grandes pesos. Un luchador con buena preparación, no hace falta que pese más de 100 kilos. Si acaso 105 kilos y como mucho».