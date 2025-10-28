El año mágico de Bryan Tavío entre pesas y sentadillas: Nacional, Europeo y Mundial
Powerlifting ·El deportista grancanario lleva un 2025 pleno en las grandes citas y consolidado en la élite internacional de una disciplina en auge
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 28 de octubre 2025, 13:07
Empezó por sus ganas de abandonar la vida sedentaria y hacer «algo de deporte». De manera casual entró en contacto con el powerlifting y esa primera incursión ya fue para no dejarlo. Bryan Tavío (Las Palmas de Gran Canaria, 2007) es hoy uno de los mejores embajadores españoles de la modalidad al punto de que ya ha tenido presencia descatacada en los certámenes de mayor rango celebrados últimamente: a saber, los Campeonatos Nacionales y en Mundial de Costa Rica. Y ahora, en diciembre, se apresta a estar en el Europea que tendrá lugar en Lituania. Un ascenso imparable, a las órdenes de Daniel Hernández, su entrenador, con el objetivo de «llegar lo más alto posible».
«He seguido un camino basado en la disciplina, en la constancia, en querer crecer día a día. No creo que haya otra receta para poder progresar en el powerlifting por todo lo que requiere, tanto a nivel físico como mental», advierte Bryan, consciente de que, por juventud y condiciones, todavía le queda «muchísimo por vivir y experimentar».
Esas expectativas encajan con sus crecientes objetivos, siempre enfocados a estar entre los mejores. Porque, como ha podido comprobar, no tiene nada que envidiar a competidores de otros países. «En Costa Rica terminé con una cuarta posición que, sinceramente, me sorprendió para bien y que permite querer ir a por más. De hecho, no me planteo otra cosa que no sea alcanzar en podio en Lituania, por muy alto que sea el nivel que nos aguarda allí», considera.
Tarjeta de presentación inmejorable
Su entrenador le anima e incentiva sus sueños de grandeza: «Puede hacer una buena carrera si sigue como hasta ahora. Desde el primer momento le vi condiciones y con el paso de tiempo todo lo ha refrendado. Día a día veo que Bryan no para de ir para arriba y el tener presencia en competiciones nacionales y, con el amparo de la Asociación Española de Powelifting, internacionales, se da mayor visibilidad y prestigio a todos los niveles y más con el rendimiento que ofrece».
Su tarjeta de presentación no puede ser más elocuente: campeón de España este año, el mencionado resultado en Costa Rica y con unas marcas en competición que asombran, levantando 260 kilos en sentadillas, 167,5 en press de banca y 267,5 en en peso muerto.
«Puedo y voy a mejorar. Lo tengo claro. Todas las experiencias que ya he acumulado me han dejado una gran enseñanza y lo que quiero es sacar el mejor aprendizaje posible para el futuro a corto y medio plazo», enfatiza Bryan en un alarde se seguridad impropio de su edad pero que delata su perfil ganador.