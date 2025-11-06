Anita Lehmann y Álvaro Santana toman la cabeza de carrera en la 360º The Challenge Gran Canaria Cristian Guerra, quien lideró la prueba durante más de 140 kilómetros, se ve obligado a abandonar por molestias con el abductor

La carrera de ultradistancia 360º The Challenge Gran Canaria continúa después de más de 28 horas de su inicio con cambio de líderes. La suiza Anita Lehmann y el canario Álvaro Santana se han situado en cabeza después de más de 150 kilómetros y tras el abandono por lesión de Cristian Guerra, quien estuvo al frente de la carrera hasta el paso por Tasarte.

Esta décima edición de la prueba de autosuficiencia se está presentando como una de las más emocionantes de los últimos años, con los cinco primeros clasificados masculinos distanciados en menos de una hora a falta de los últimos 60 kilómetros.

La jornada de este jueves comenzó como finalizó la del miércoles. Los grancanarios Cristian Guerra y Álvaro Santana se mantenían en las dos primeras plazas, el primero de ellos con una amplia ventaja de 46 minutos con respecto al segundo al paso por la base de vida de La Aldea de San Nicolás (kilómetro 125). Tercero llegaba el francés Sébastien Raichon, principal favorito a la victoria.

Los corredores continuaron por El Viso, Tasartico, Tasarte y Veneguera, donde la clasificación dio un vuelco. Cristian Guerra se veía obligado a abandonar con molestias en el abductor y Santana cogía la delantera de la clasificación general. El francés Sébastien Raichon, máximo favorito al triunfo final por su trayectoria, escaló a la segunda posición; el británico Dave Phillips a la tercera; el moganero Javier Blanco a la cuarta y José Bordón, natural de Agüimes, a la quinta. Todos ellos se encuentran distanciados en menos de una hora después de 160 kilómetros.

Anita Lehmann, por su parte, alcanzó esta tarde la base de vida de La Aldea de San Nicolás en primera posición con dos horas de ventaja sobre Nira Castro, a quien adelantó al paso de la carrera por Agaete. En tercera posición se sitúa la grancanaria Guacimara Suárez y cuarta es la también suiza Stephanie Straub. La italiana Marina Plavan se sitúa en quinta posición.

La ganadora en las últimas cuatro ediciones, la francesa Claire Bannwarth, pasó por Tamadaba en séptima posición lastrada por problemas en el talón de Aquiles. Entre los abandonos más señalados se encuentra la teldense Sandra Moreno, que se retiró en la base de vida de Guía de Gran Canaria.

Los primeros clasificados afrontan durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes los últimos 60 kilómetros hasta Tejeda, donde está situada la meta de esta décima edición de la 360º The Challenge. La previsión actual es que el primer clasificado cruce la línea de meta durante las primeras horas de la mañana del viernes. El resto de participantes continúa con esta aventura cubriendo el tramo entre Tamadaba y Mogán.

La décima edición de la 360º The Challenge Gran Canaria está organizada por Arista Eventos, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Promotur – Islas Canarias; Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; Maspalomas Costa Canaria; Ayuntamiento de Tejeda; Joma y Fred. Olsen Express; y la colaboración de las empresas Aguas de Teror, Pepsi, Lorenzo González Automoción, Emicela, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel, así como Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria, Ayuntamiento de Mogán y el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás.

