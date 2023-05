Ángel Martel se impone en el XVII Torneo Fundación Puertos de Las Palmas

Tras tres años de ausencia del calendario golfístico grancanario, debido a la pandemia, este sábado volvió, con el gran ambiente de pasadas ediciones, el Torneo Fundación Puertos de Las Palmas, en el que Ángel Martel, con 35 puntos, se llevó de manera brillante la clasificación Scratch.

La 17ª edición de uno de los torneos insulares más 'veteranos' reunió a miembros y allegados de empresas relacionadas con la actividad portuaria, contando con la participación de más de 70 jugadores, que aprovecharon las excelentes condiciones que se dieron en el novedoso recorrido de Salobre Golf, que mezcló 9 de hoyos del Old Course, con 9 del New Course.

La clasificación Scratch estuvo encabezada por Ángel Martel que, con 35 puntos, se imponía a Antonio Badiola, segundo con 34. El buen juego desplegado por Martel le permitía, además, llevarse la clasificación de 1ª Categoría, si bien, al no ser premios acumulativos, el triunfo pasaba a manos de Carlos Montesdeoca, que empataba a 41 puntos con Antonio Macías, el hándicap menor de Montesdeoca, le hacía llevarse la victoria.

En 2ª categoría Caballeros se daba la misma circunstancia y, Jorge Petit, empatado a 39 puntos con José Daniel López, se llevaba el triunfo merced a su menor hándicap.

En la categoría de Señoras la primera plaza era para Coral Guerra que, gracias a sus 33 puntos, se imponía a Teona Dumbadze, segunda con 32, a tan sólo un punto de la ganadora.

En uno de los grandes alicientes del Torneo Fundación Puertos de Las Palmas, el premio Palmasport al mejor equipo de empresa, el triunfo se lo llevó el conjunto de Eulen, formado por Juan Pedro Martín, León Galante, Carlos Navarro y Carlos Montesdeoca, que, una vez sumado sus 3 mejores resultados, sumaban 106 puntos, los mismos que el equipo de la empresa Hamilton.

Los premios especiales a la bola más cercanas a bandera en los hoyos 2, 4 y 8 Old fueron para Isabel Bohm, Guillermo Da Costa y Caco Navarro. Antonio Badiola se llevó el premio a la bola más cercana a hoyo en el 8 New; y los drives más largo en los hoyos 5 y 9 Old de Caballeros y Señoras recayeron en Álvaro Delgado y Coral Guerra, respectivamente.

Con la entrega de premios, celebrada en la terraza de las fantásticas instalaciones del Salobre Hotel Resort & Serenety concluía el XVII Torneo Fundación Puerto de Las Palmas, que volvía a la actividad para repetir como una de las grandes citas del golf amateur en Gran Canaria.

Patrocinios

Entre las empresas que colaboraron con el evento estuvieron OPCSA, Zamakona, MSC, Astican, Naviera Armas, Grupo Arbulu, HPS, Gasimsa, Imes Api, Aceinsa, Fundación Puertos de Las Palmas, Hamilton y Cía, Grupo Eulen, Satocan, Securitas, Plan B de Claudia Yávar, Terminales Canarios S.L. BP y Repsol y Las Palmas Ports.