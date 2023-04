El Almogarén no dio opciones al Unión Sardina

Comenzó la segunda vuelta de la primera fase del torneo copero en Tercera, donde el líder y gran favorito, Almogarén Queso Flor de Valsequillo, sigue apabullando a sus rivales como lleva haciendo toda la temporada. En esta ocasión le tocó al Unión Sardina SPAR Gran Canaria, que solo pudo llegar a seis a pesar de intentarlo, pero los pupilos de Ayose Ramírez se mantienen muy fuertes y en la isla no tienen equipos capaces de vencerlos.

No tuvieron que utilizar a sus destacados ni a algunos titulares, a los que se le dio descanso, aunque los de Vecindario tampoco tienen en su plantilla ningún destacado C, pero el problema puede llegar cuando comience en breve la competición regional y estén falta de rodaje, por lo poco que intervienen en las luchadas, ante la gran superioridad que atesoran frente el resto y que les está haciendo competir muy poco, como ya ocurrió la pasada campaña y fue clave en la no consecución del título de Canarias ante el Tinajo.

La luchada no tuvo demasiado historia, pues los visitantes se iban en el marcador desde el primer momento con un contundente 2-7, merced fundamentalmente a luchadores como Víctor Vega o Francisco Santana que lograban sus dos puntos, además del apoyo de Carmelo Rodríguez y Nauzet Trujillo. Por parte local, Jose Carlos Sánchez puntuaba para los suyos.

Posteriormente Alejandro Sarmiento y Echedey Rodríguez lograban que los visitantes no se marcharan en el marcador de manera definitiva, acortando incluso la diferencia en el electrónico, 5-8. Víctor Vega por Almogarén y Echedey Rodríguez por los de Sardina, ampliaban los guarismos, 6-9.

Ahí se acabó la resistencia de los hombres de Fran Ramos, ya que, de manera consecutiva, Christer Castaño, Nauzet Trujillo y Víctor Vega, dejaban el marcador definitivo y la clasificación encarrilada para semifinales mientras el Unión Sardina ya cuenta con muy pocas posibilidades de ello.