Alcorac Caballero: «Los que vienen a verme saben que lo doy todo en cada pelea»

Retos de altura en boxeo y en kickboxing. Alcorac Caballero, en la plenitud de su carrera a sus 32 años, se ha propuesto simultanear los dos frentes en los que se siente capacitado para todo y este sábado, en la velada Las Palmas International Boxing Night que se celebra en el pabellón Jesús Telo de La Isleta, quiere demostrar que este año 2023 puede mejorar a un 2022 en el que se cubrió de prestigio, tras proclamarse campeón del mundo de K1. Un listón de exigencia continua pero que alimenta sus motivaciones para lo que viene en camino, con un calendario sin tregua para evaluar sus progresos. Pero lo primero es lo primero y sus cinco sentidos están puestos en la pelea que le espera contra el eslovaco Edgar Remsky, a seis asaltos en 72,5 kilos.

-Será su cuarto combate profesional después del que ganó el pasado mes de febrero en Málaga al venezolano Cristhoper Mena. ¿Mentalizado para mantener la buena línea?

-Así es. Vengo de no competir en casi tres meses aunque no he parado, entrenando a gran nivel con Ney Montesdeoca en su gimnasio de Telde, manteniendo el peso y mejorando en todo lo posible. Es la clave para poder aspirar a un título en boxeo. Mejorar mi ránking y, apoyado por mi promotora, Premier Boxing Intercanarias, ir a por lo máximo en el futuro es lo que me he planteado y espero conseguirlo. Para ello es fundamental ganar todo lo que hago y ahora esta pelea es fundamental. Y luego tengo un evento de K1 en el que tampoco quiero fallar de ninguna manera.

-Siempre ha normalizado el hecho de compaginar dos modalidades pese a los sacrificios que implica...

-Mientras me respeten las lesiones, así voy a seguir. El dolor no me importa porque ya uno está acostumbrado a sobrellevarlo. Lo importante es no sufrir nada que te impida desarrollar tu deporte. De momento he podido hacerlo, sabiendo que debo mantener una disciplina y una constancia que no es fácil, porque uno no vive de esto y debe sacar tiempo. Pero las promotoras que me llevan tanto en kickboxing como en boxeo me ayudan a cuadrar los calendarios, a atender los diferentes compromisos que van saliendo. Y eso, unido a que tengo muy buenas sensaciones físicas, me empuja a mantener este ritmo.

-¿Es un caso único por combinar, a este nivel, kickboxing y boxeo?

-En Canarias creo que no hay otro como yo.

-Viene de meses de éxitos que le han relanzado, ¿es consciente de que dejó el listón muy arriba?

-Han sido meses importantes para mí, pero pienso en lo que viene, no en lo que dejé atrás. Hay que estar siempre preparando el siguiente objetivo. Tengo esa mentalidad positiva de que todo va a ir mejor.

-¿Qué espera de la pelea de este sábado?

-Mucha exigencia y ganas de poder desplegar mi boxeo, que creo que es la mejor garantía para poder ganar. Llego en muy buen momento y confío en poder demostrarlo en el ring.

-Se prevé una buena asistencia de público por la demanda de entradas, ¿un aliciente más?

-Necesitamos el apoyo de la gente. Los que vengan saben que van a tener un gran espectáculo. Por mi parte, lo doy todo cada vez que peleo. Los deportistas, los clubes, los que organizan la velada... Todos queremos sentir el apoyo de la afición, que es imprescindible para que se sigan celebrando este tipo de eventos que le dan salida a la cantera, a los deportistas de la tierra.

Entradas ya a la venta

La venta de entradas ya se ha abierto en los gimnasios participantes y en Bushido Sport (Escaleritas, 30) con un precio anticipado de 15 euros y 20 en taquilla. Desde la organización se agradece el apoyo brindado por el Instituto Municipal de Deportes para poder sacar adelante este evento.