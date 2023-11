Alcorac Caballero llega a tope a la velada estelar del Gran Canaria Arena

Será uno de los protagonistas de la velada del próximo viernes en el Gran Canaria Arena porque así se lo ha ganado. Alcorac Caballero, figura mundial en las artes marciales mixtas, ahí lucen sus cinturones internacionales de kickboxing, reciclado con éxito en el boxeo, espera dar su mejor versión ante Ayoub Zakari en el peso medio (72,5 kilogramos) y en una pelea a seis asaltos en la que tiene puestas gran parte de sus esperanzas para poder optar al Campeonato de España en 2024.

«Estoy en el número dos del ránking y sé que cada oportunidad que tengo para pelear debo aprovecharla al máximo, como ahora es el caso. Sé que me aguarda un rival complicado, que tiene una buena tarjeta de victorias en su historial, y la única manera de vencer será poniéndolo todo», expone.

Alcorac reconoce que llega a la cita «con muy buenas sensaciones», pues, tras su última aparición, en un evento celebrado en agosto en Arucas, ha tenido suficiente tiempo «para descansar, recuperar y llevar a cabo una buena puesta a punto».

«Me he centrado en las últimas semanas en este combate y, como siempre, soy muy optimista. Me veo como quiero, con condiciones óptimas a nivel físico y mental y estoy muy motivado. Prefiero no visualizar cómo creo que será la pelea porque eso tampoco sirve de mucho. Quiero ir asalto a asalto, con la máxima intensidad en todo momento, y sabiendo que la concentración será fundamental. El objetivo es ganar. Antes del límite o no. Pero ganar», añade.

Acostumbrado a competir en escenarios de amplio aforo y abarrotados de público, reconoce que hacerlo en un Arena que anuncia una ambientación a la altura, por encima de los 3.000 espectadores, «es un plus en todos los sentidos».

«Que en nuestra tierra se organicen eventos de este nivel, con el título europeo que se disputarán Aramis Torres y Samuel Carmona, además del resto de peleas, tiene un valor enorme para todos, deportistas y aficionados. Hay que felicitar a todos los que lo hacen posible. El Arena es un recinto espectacular, de los mejores de España, y con la gente que irá se vivirá una gran noche. Tengo muchas ganas de que llegue la hora de saltar al ring y de contribuir a que nuestro deporte siga creciendo y enganchando a la afición», concluye.

Lleno garantizado

El alto poder de convocatoria que está teniendo esta velada, y que justifica el escenario incomparable del Gran Canaria Arena, permitirá cumplir con el objetivo de reunir en las gradas a una amplia representación de los seguidores isleños del boxeo, quienes en anteriores veladas también se hicieron visibles con su presencia. Ahora, con un cinturón europeo en juego y dos aspirantes de la tierra de la talla de Aramis Torres y Samuel Carmona, todos los caminos conducen a Siete Palmas y así se podrá constatar el próximo viernes 10 de noviembre y desde las 18.00 horas.