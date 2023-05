Alberto Pulido, el niño prodigio del tenis canario

Alberto Pulido (Las Palmas de Gran Canaria 2009), ya gana Conde Godó en edad Júnior. El joven teldense de tan solo 14 años se ha convertido en el primer tenista grancanario en ganar el prestigioso torneo catalán. Pulido, primer cabeza de serie, antes de su conquista superó a Lucas Mestres, en semis sacó a relucir sus mejores golpes para rematar a Vlad Secara y llegar a la gran final y doblegar a uno de los favoritos como era Nicolau Canas. Alberto Pulido está, con una proyección increíble, entre los jugadores con más futuro del panorama nacional.

Su familia siempre ha estado vinculada al mundo del deporte, en especial al tenis. Se trata de la tercera generación que aporta a esta disciplina. «Te da valores y juegas en un ambiente controlado. Para jugar al tenis tienes que ser listo e inteligente. Te exige pensar y tomar decisiones rápidas. Además, tenemos un club de tenis en Telde, el Club La Pardilla. El club donde él entrena es el Tenis Pulido Moreno, pero también alcanzamos un acuerdo con La Pardilla para compartir pistas», expuso el padre de la joven promesa.

Cuestionado por sus inicios en el mundo del tenis, Pulido padre argumentó: «Fue vocacional. Tiene mucho talento y carisma. Personalmente pienso que para jugar al tenis hay que tener claros tres requisitos. El 60% es la necesidad de que te funcione bien la cabeza, aprender a controlarte y ser estratega. El 20% estar preparado físicamente. Por último, el 20% va destinado a la técnica, está claro que debes manejar bien los golpes si quieres llegar lejos. Debe tener actitud y aptitud, y él posee ambas. Es un luchador y está capacitado».

«Desde que cumplí solo un año, ya me habían puesto la raqueta en la mano. La verdad que es un orgullo tremendo ser el primer canario en ganar el Conde Godó. Fue un torneo bastante complicado. En los partidos me vi bien aunque entré un poco nervioso porque normalmente no juego delante de tanta gente. Que estuvieran las gradas llenas me condicionó un poco porque la impresión era fuerte. Aún así me puse el mono de trabajo y lo conseguí», argumentó el joven tenista tras su inolvidable paso por el prestigioso torneo.

Alberto Pulido continuará su carrera deportiva en Barcelona a partir del mes de julio, cuando comience el proyecto TEC de la Fundación Carles Ferrer Salat. Una estructura bien consolidada con el fin de sacar jóvenes promesas del tenis a nivel nacional. Es, sin duda, un gran escaparate, ya que se concentran los mejores jugadores españoles con edades comprendidas entre los 12 y los 20 años. «Estaremos al tanto, pero a partir de ese momento, se podrá decir que empieza a formar su futuro profesional. Salir fuera de la isla y atrapar oportunidades será clave en su futuro. Llega el momento de que el padre deje de ser su entrenador buscando su mejor porvenir. Ahora hay que dejarlo en manos de un profesional para dar el salto a la élite» expuso su padre.

El joven tenista grancanario confía en que pueda vivir del tenis profesionalmente en un futuro no muy lejano: «Es muy difícil porque es como ganarse la lotería, pero si tienes confianza en ti mismo, apuestas por tu sueño y las lesiones te respetan, puedes llegar a ser un gran profesional. En los momentos malos hay que saber tirar de esa pasión para seguir hacia adelante». Siendo cuestionado por si se ve preparado para esta nueva etapa, concluyó con un tajante y bien alto «sí».