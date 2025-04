Aixay Hernández, en la cima

El púgil grancanario cumplió su palabra y conquistó el V New Kumite Rules-Golden Rise II en un Juan Beltrán Sierra entregado

Aixay Hernández se corona en el New Kumite Rules.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 6 de abril 2025, 18:38 Comenta Compartir

Aixay Hernández es un hombre de palabra. Prometió alzarse con el título de campeón del V New Kumite Rules-Golden Rise II y lo cumplió. Con el calor de un público entregado al dos veces campeón del Mundo WAKO K1 Profesional, el peleador de Telde se deshizo de sus primeros tres rivales en la fase clasificatoria para superar en la final al campeón de Francia 2024, Alan Leveque, un formidable oponente que desplegó todo su potencial para poner en jaque al canario.

Durante los tres minutos que duró el asalto final, la igualdad fue la nota predominante antes de que los jueces dieran como ganador a Hernández por puntos en una decisión dividida, pero justa. «Estoy muy muy orgulloso de haber conquistado el New Kumite Rules y poder seguir sumando galardones a mi palmarés«.

«Prometí que ganaría y lo he podido cumplir y no puedo estar más feliz de haberlo ganado en mi tierra, arropado por mi gente, que siempre me aporta un chute extra de energía», confesó Aixay Hernández, segundos después de levantar el cinturón de campeón tras una velada llena de emociones fuertes en el Juan Beltrán Sierra.

Temas

Francia

Telde