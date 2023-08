Adiós a un grande del ring en Canarias: Chencho Domínguez

El boxeo canario ha perdido a otra de sus grandes figuras: Chencho Domínguez. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1942, se crió en Lanzarote siempre a la sombra de un ring. Inevitable fue su debut adolescente, con apenas 16 años, «ante un tal Dionisio». Ganó, como estaba mandado en alguien predestinado al éxito. Tenía tan claros sus deseos de prosperar que hasta pidió permiso a su padre para operarse del tabique. El resultado, «una trompada como Dios manda» de su progenitor, bronca en la familia y amago de cisma.

«Me prometí que no volvería a boxear más por ese disgusto...». No fue así. Chencho, de vuelta a su Gran Canaria natal, se recicla en San Roque a las órdenes de Andrés Ciclone, hermano del mítico Young Ciclone, aquel primer campeón de España profesional nacido en el Archipiélago, y empieza su despegue. «Desde siempre me dijeron que valía para esto los Pacuco Guerra, Galiana, Quilín, testigos de mis inicios», evocaba en vida.

Rey del peso gallo en Canarias casi por inercia, a comienzos de la década de los sesenta alcanza la celebridad: en 1963 es convocado por España para el campeonato de Europa junto a mitos como Barrera Corpas, Velázquez o Frías, acude también a los Juegos del Mediterráneo de Nápoles y, un año más tarde, se proclama campeón de España amateur en Salamanca. Su talla la acredita el hecho de que se convirtiera en un asiduo a las llamadas de la selección, con la que pelea por Francia, Portugal o Argelia.

Descanse en paz.