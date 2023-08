Actividad en plena ebullición en los clubes

El mercado luchístico tras acabar la campaña está en plena ebullición y en este fin de semana han llegado las primeras confirmaciones de la parte alta de tres equipos de la Superliga de Segunda Categoría, ya que todos los conjuntos están ya cerrando sus plantillas para la próxima temporada.

En Gran Canaria es el Castillo el primero que ha comunicado con que luchadores contará en esta próxima campaña, bajo el mandado de Francisco Bethencourt El Palmero. Ya tienen programado hasta su primer encuentro de preparación, el próximo 9 de septiembre en La Palma, como presentación del conjunto del Bediesta, que también vuelve tras unos años fuera de la competición.

Los sureños, que todavía están pendientes que se le arregle el terrero de Aldea Blanca para poder luchar y no tener que abandonar el municipio, se han hecho con los servicios del DA ex del Ramón Jiménez Rayco Santiago. El galdense será la punta de lanza del nuevo proyecto. Como DB ficharon a un veterano que la pasada campaña logró para el Tías, el título de Lanzarote, el tinerfeño Juan Luis Goya, luchador de ataque y de espectáculo. Como DC, regresan a Gran Canaria Yerover García, Juan Miguel Cruz y estrena categoría, el ex del Maninidra Efraín Guedes.

El resto de componentes sin calificar son Freddy Segovia, Chus García, James Ramírez, Alejandro Lasso, Francisco Javier Lanza, Antonio Javier Trujillo, Suso Assattouti, Eduard Estivill y Aridane Suárez.

Una de las sorpresas agradables ha sido la del Almogarén de Valsequillo, que tras dos temporadas arrasando en Tercera, ha decidido dar el paso y luchar esta campaña en la Superliga de Segunda. Para ello ha hecho público el fichaje de su máximo exponente para este nuevo proyecto, el puntal C Samuel Rodríguez, Gomerito III.

Damián Suárez sigue siendo el presidente hasta que termine de resolver la situación burocrática y después se convocarán elecciones, en las que Julio Perdomo tiene todas las papeletas para convertirse en el máximo mandatario en esta nueva etapa del conjunto de las medianías. Tras presentar al Gomerito, ahora están ya buscando los tres DC que le acompañen y así apuntalar la parte alta del equipo.

Otro equipo que ha presentado públicamente a su principal luchador es el Ramón Jiménez de Santa María de Guía. La situación ha sido extraña ya que lo publicaba el propio Cristo Izquier en sus redes sociales, con el beneplácito de su directivo, Manuel Sarmiento. Al parecer se adelantó porque el ex del Santa Rita tenía muchos pretendientes y para dejar claro donde lucharía, pidió permiso para hacerlo. Como DB tendrá al ex del Castro Morales Fran Cazorla y como DC a Javier González, que se estrena esta temporada con la categoría, con los ex del Almogarén Airam Gordillo y Leandro González. El mandador será también el ex del Almogarén Ayose Ramírez.

El Unión Sur Tías club lanzaroteño de Segunda Categoría ha hecho oficial los fichajes de los destacados C grancanarios Raúl Guedes y Abián Guillén. El primero, después de pasar por el Castillo a principio de la pasada campaña, acabó su andadura en La Palma. Por su parte Abián Guillén, que además es el presidente de ASBRECAN, la Asociación de Bregadores Canarios, también viene de su aventura en la Isla Bonita. Ahora ambos se enrolan en el vigente campeón liguero de Lanzarote.

Cambios en dos puntales A

El puntal A lanzaroteño Kiren González, tras ocho temporadas en el Unión Antigua donde hace una de semana consiguió la liga regional Disa Gobierno de Canarias, ha dejado el equipo majorero para recalar en el Tijarafe Guanche del norte de Tenerife aunque el presidente.entrenador del Antigua, Raimundo García, había declarado hace pocos meses: «Mientras yo sea entrenador aquí, Kiren seguirá con nosotros». Esta campaña no ha sido así y aunque hay rumores, fue en una lista por un partido político a las elecciones locales y no ganó, no han trascendido los motivos del cambio de aires. A Kiren le acompaña Aitor Molina como puntal C y su escudero.

Por su parte el palmero Alejandro Afonso, otro de los más grandes puntales canarios de la actualidad, que durante las dos últimas campañas ha defendido al equipo del Valle de Aridane, dejándolo semifinalista esta campaña y finalista la pasada de la liga regional, se ha decidido por el Chimbesque del sur de Tenerife.

Los tinerfeños son un equipo que siempre ha tenido grandes puntales y ahora consiguen a uno de los mejores de Canarias para salir del pozo de las dos últimas temporadas.