Un 2025 pluscuamperfecto para Aarón Ojeda

Aarón Ojeda ha culminado el año 2025 de una manera impecable y con una cifra de títulos que resulta escandalosa: nada más y nada menos que 25. El pasado fin de semana acumuló un pleno en Cáceres adjudicándose un pleno en las cuatro categorías que se pusieron en juego, por lo que su corona de campeón de España IFBB resultó incuestionable. Antes, en Rota (Málaga), hizo lo propio pero hasta en cinco ocasiones. Un final de calendario abrumador por exitoso y que le refrenda en la cima nacional, que había hecho suya antes del parón voluntario dos años atrás.

«Desde que regresé no me han podido ir mejor las cosas: 15 títulos entre mayo y junio y 25 entre septiembre y octubre para hacer un total de 40. Un récord que no deja de motivarme para el futuro y que me da más fuerza si cabe para cotinuar afrontando desafíos«, expuso el deportista de La Aldea de San Nicolás, lugar del que siempre presume por el significado que ha tenido en su vida y en su carrera.

Aarón encara ahora unas semanas libres de compromisos en las que podrá continuar con su plan de entrenamientos e ir perfilando las metas para 2026, siempre con la ambición por bandera: «Tengo la suerte de amar mi deporte, de sentir una pasión incondicional por esta disciplina y ése es mi motor para el día a día. Sin duda que los resultados obtenidos suponen un motivo enorme para continuar, pese a que son más de dos décadas de mi vida dedicadas por completo al culturismo«.

«Quiero superarme a mí mismo. Siempre fui ambicioso y perfeccionista, siempre me gustó ir más allá. Y no voy a cambiar. Seguro que se me van a presentar oportunidades muy estimulantes para seguir desarrollando mi trayectoria, con opciones fuera de España, y confío en estar a la altura de todo lo que se espera de mí«, concluyó

