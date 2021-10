Marta Rodríguez e Irene Vigara, las herederas de Carla Suárez

Irene Vigara Ramos es natural de Las Palmas de Gran Canaria. Empezó en el mundo del tenis con solo cinco años. Marta Rodríguez Machado, santacrucera, cogió su primera raqueta a los tres. Ambas tienen 14 años y son dos de las tenistas más prometedoras de las islas. Así lo están demostrando estos días en el Gran Canaria Yellow Bowl, torneo internacional de tenis juvenil en el que compiten las mejores promesas del tenis europeo. Estas dos jóvenes tenistas llegan ya con numerosos títulos bajo el brazo a pesar de su corta edad. Irene es campeona de España en dobles, y campeona de Canarias y Gran Canaria en individual. Ya en alevín fue campeona de Canarias y subcampeona nacional por equipos. Marta es una veterana del campeonato nacional, al que ha llegado a clasificarse para cuartos y ha logrado el título de campeona de las islas hasta en tres ocasiones.

¿El secreto? Mucho esfuerzo. «Soy muy activa, no soy de estar sentada», confiesa Irene, «El tenis me encantó desde el principio y tampoco me gusta perder...». De ahí que tanto una como otra se dediquen en cuerpo y alma al deporte y a sus estudios. Las dos van a clase y terminan entre las cuatro y las cinco de la tarde. A partir de ahí hay que sacar tiempo para estudiar y muchas horas diarias al entreno. «Yo salgo a las cuatro», cuenta Irene, y tengo apenas una hora para estudiar, porque mis horarios no son muy buenos...entreno de seis y media a nueve y media. Y si no he terminado, a las diez me toca volver a estudiar».

Marta lo tiene muy claro, «mi objetivo es ser tenista profesional, así que quiero mantenerme en el tenis y tener muy buenas notas para conseguir una beca y trasladarme a EEUU sin que suponga ningún gasto para mi familia». Es precisamente eso, el gasto económico, su gran handicap. «Para ir a cualquier torneo hay que viajar», apunta Marta. «Los torneos más importantes de las islas se juegan en Gran Canaria. Y en la península...todos los torneos son allí y eso para nosotros significa coger avión sí o sí», dice.

Por eso entre sus ídolos figuran precisamente las tenistas canarias que han sido capaces de cumplir sus sueños. «Yo siempre me he fijado en Carla Suárez», asegura Irene. «Estudió en mi colegio y su madre me daba clase de educación física, así que la seguía muy de cerca», confiesa. «Es muy dura de cabeza», apunta Marta. «Ha sufrido una grave enfermedad y aún así ha seguido, es una luchadora y en un futuro me gustaría ser como ella», halaga. El hecho de que entre las dos atesoren decenas de títulos e incontables campeonatos, que sean capaces de compaginar deporte y estudios y que además luchen cada día con el contratiempo que supone vivir en un archipiélago las hace posicionarse como el relevo generacional lógico de las grandes tenistas isleñas, como Carla, Magüi Serna o Marta Marrero.

Pero a pesar de mirarse en el espejo de las grandes del tenis, tanto Marta como Irene no pierden de vista a jugadoras más jóvenes y toman nota de todo lo que les pueda aportar. Irene se fija así en la canaria Marta Custic y la joven vasca Ane Mintegi: «Son más jóvenes pero creo que también llegarán a ser alguien». El nombre de Marta es Simona Halep: «Me gusta mucho porque corre súper rápido a pesar de ser muy bajita y como yo no soy muy alta me fijo en ella», sonríe.

Estos días disfrutan de la oportunidad que les brinda el Gran Canaria Yellow Bowl para competir con algunos de los mejores tenistas juveniles europeos. «En Canarias siempre repetimos compitiendo con las mismas, porque somos muy pocas», cuenta Irene. «Así que poder competir con más gente, hacer amigos e incluso mejorar el inglés, que a mi se me da fatal», confiesa entre risas, «es genial,». «Creo que nos hace sentir que Canarias también es imporante en el tenis», asevera Marta. «Nos facilita un poco las cosas para mejorar nuestro nivel».