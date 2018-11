Mantovani: «Es momento para demostrar»

Llegó la hora de Martín Mantovani. Una lesión en pretemporada le hizo parar y perder ventaja con sus compañeros por el eje de la zaga, pero la sanción de Juan Cala y el proceso de recuperación de David García le abren la puerta al once inicial. El argentino, que casi con total seguridad acompañará a Deivid en los mandos de la defensa, apuesta por «cambiar la dinámica» en el Ramón de Carranza y reconoce que tiene «ganas» de pelear por «los colores de este club». Su «experiencia» estará, como promete, al servicio del colectivo en Cádiz.

No le queda otra a la Unión Deportiva en tierras andaluzas. Si no quiere ver cómo se siguen escapando los de arriba, tiene que ganar sí o sí. «Es un momento para demostrar», afirmó ayer el central argentino en la sala de prensa.

La llegada de Paco Herrera como plus de motivación. «Lo que se espera del equipo es intensidad, un equipo metido. Es algo normal cuando se cambia a un entrenador, los jugadores también subimos la intensidad. Tenemos que dar un paso adelante y ojalá que sea desde la competencia. Ojalá salgamos con una victoria bien hecha del Carranza», aseveró el ex del Leganés.

Con todo, el argentino destacó la tranquilidad que está aportando Paco Herrera a la plantilla en sus primeros días como entrenador de la Unión Deportiva: «Incide mucho en la tranquilidad, en la confianza del equipo. Ha remarcado que los jugadores de la plantilla son los que quiere y los que pelearán por lo que hay, que está contento con nosotros. Es un mensaje importante para nosotros, que podríamos haber tenido dudas con un entrenador nuevo. La gente lo conoce. Habla mucho pero es muy tranquilo. Ojalá vayan bien las cosas», analizó Mantovani.

«A Paco se le ve con mucha seguridad. Quiere implementar lo que tiene en la cabeza. Mucha posesión de balón, orden defensiva y en ataque. Cosas que nos van a venir bien. Había cosas que se hacían bien y otras mal. Hay que tener tranquilidad y cabeza, es lo que está poniendo él, cordura y cosas interesantes», expuso el defensa en las instalaciones de El Hornillo.

Al mismo tiempo el zaguero tuvo palabras para Manolo Jiménez, que ya es historia en la UD. «Hubo momentos en estos partidos en los que el equipo no reflejaba una idea de juego que quería la gente. Esa idea de juego del anterior entrenador no se reflejaba en el campo», dijo. «Paco quiere que tengamos nuestro estilo y que mantengamos siempre nuestra idea. Es algo muy sabio, está muy capacitado porque tiene mucha experiencia. Es muy pronto, pero hay que darle el respaldo que merece», insistió el defensor.

Además, sobre el cambio de volante en el banquillo, dijo tener un sabor agridulce. «Es una experiencia que no es agradable. No me gusta estar en un vestuario donde hayan cesado a un entrenador, porque significa que las cosas no van bien. Es una decisión que toma el club y que a mí no me gusta, y más siendo un técnico. Cada uno tiene una idea y la intenta llevar. No estoy acostumbrado y no me gusta estar en un vestuario donde se destituye a un entrenador. Pero ojalá que las cosas salgan como se tenía pronosticado al principio», explicó.